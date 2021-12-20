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    В Одесі учасники ДТП напали на журналістів, які знімали сюжет про подію (фото)

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    Хазяйка автомобіля вирвала з рук кореспондентки &laquo;7 каналу&raquo; телефон, кинула на землю, намагалась видалити відео - В Одесі учасники ДТП напали на журналістів, які знімали сюжет про подію (фото)
    Хазяйка автомобіля вирвала з рук кореспондентки «7 каналу» телефон, кинула на землю, намагалась видалити відео
    фото скріншот відео

    Журналісти звернулися до Національної поліції

    В Одесі учасники ДТП погрожували знімальній групі «7 каналу», коли журналісти приїхали на місце події робити сюжет.

    «Якими б не були емоції та стрес водійки та її знайомого через аварію, але цькувати оператора та журналіста, штовхати, погрожувати життю і здоров'ю – це ганьба!», – написав голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко у Facebook.

    Як інформують журналісти каналу, на проспекті Шевченка в Одесі, авто пошкодило огорожу коло Палацу Спорту. Від удару авто розвернуло, обшивку пошкодило, кілька секцій огорожі вибито.

    Наслідки пригоди знімальна група не змогла зафіксувати – спочатку водійка агресивно накидалася на оператора, перешкоджала роботі. Її знайомий, попри присутність на місці події поліцейських, погрожував оператору та намагався кидатися на нього з кулаками. Потім хазяйка автомобіля вирвала з рук кореспондентки «7 каналу» телефон, кинула на землю, намагалась видалити відео.

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    В Одесі учасники ДТП напали на журналістів, які знімали сюжет про подію (фото)
    В Одесі учасники ДТП напали на журналістів, які знімали сюжет про подію (фото)
    В Одесі учасники ДТП напали на журналістів, які знімали сюжет про подію (фото)
    В Одесі учасники ДТП напали на журналістів, які знімали сюжет про подію (фото)

    Журналісти звернулися до Національної поліції.

    «Національна спілка журналістів України висловлює солідарність колегам з «7 каналу» та закликає поліцію до належного оперативного розслідування. У кожній ситуації погроз, застосування сили та перешкоджання журналістській діяльності має бути невідворотність покарання», – йдеться у повіомлені НСЖУ.

    До слова, Росія порушила справу проти українського журналіста.

    Тим часом, народний депутат від проросійської фракції ОПЗЖ Ілля Кива звернувся до парламентського комітету з питань свободи слова з вимогою щодо позбавлення журналіста проєкту розслідувань Bihus.info Данила Мокрика акредитації при Верховній Раді України.

    Нещодавно журналістку «Главкома» не пустили на засідання миротворців у Придністров’ї.

    Теги: ДТП Одеса розслідування НСЖУ
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    В Одесі учасники ДТП напали на журналістів, які знімали сюжет про подію (фото)