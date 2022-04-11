Путінський радник Сурков опинився під арештом – ексдепутат Держдуми

Владіслав Сурков має усі шанси потрапити до СІЗО Лефортове за розтрату коштів, виділених на політичну роботу в Україні

У РФ зараз проводяться слідчі заходи у справі про розкрадання на окупованому Донбасі з 2014 року

Російські силовики заарештували Владислава Суркова – колишнього радника Володимира Путіна та куратора бойовиків на Донбасі. Про це повідомив колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов у Facebook.

Пономарьов зазначив, що Сурков нині перебуває під домашнім арештом.

«Владислав Сурков перебуває під домашнім арештом. Наразі проводяться слідчі заходи у справі про розкрадання на Донбасі з 2014 року», – цитує Пономарьов свої джерела.

Російський опозиційний політик додав, що хоча Путін і звільнив Суркова у 2020 році, ексрадник російського президента все ще залишається тією людиною, яка розуміє реальну ситуацію в так званих «Л/ДНР». У нього там залишилися зв'язки.

«Сурков завжди був досить близький з Кадировим і очевидно, що багато чого академік не сам вигадує, а слідує завітам Владислава Юрійовича», – написав політик про ще одну ймовірну причину затримання.

Пономарьов зауважив, що Сурков має усі шанси потрапити до СІЗО Лефортове за розтрату коштів, виділених на політичну роботу в Україні.

«Найцікавіший інсайт сьогодні в ефірі «Утро Февраля – РосАнтиЦентр» від Андрія Піонтковського: до Владислава Суркова справді є претензії, він проходить у тій же справі, що й генерал ФСБ Бєсєда. І можливість загриміти в Лефортове за розтрату коштів, виділених на політичну роботу в Україні, там справді реальна, – підсумував він.

Нагадаємо, Суркова називали куратором проросійських бойовиків на Донбасі. Кілька місяців тому він написав пропагандистську статтю, в якій «пророкував» Росії розширення.