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    Путінський радник Сурков опинився під арештом – ексдепутат Держдуми

    Владіслав&nbsp;Сурков має усі шанси потрапити до СІЗО Лефортове&nbsp;за розтрату коштів, виділених на політичну роботу в Україні - Путінський радник Сурков опинився під арештом – ексдепутат Держдуми
    Владіслав Сурков має усі шанси потрапити до СІЗО Лефортове за розтрату коштів, виділених на політичну роботу в Україні
    фото з російських ЗМІ

    У РФ зараз проводяться слідчі заходи у справі про розкрадання на окупованому Донбасі з 2014 року

    Російські силовики заарештували Владислава Суркова – колишнього радника Володимира Путіна та куратора бойовиків на Донбасі. Про це повідомив колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов у Facebook.

    Пономарьов зазначив, що Сурков нині перебуває під домашнім арештом.

    «Владислав Сурков перебуває під домашнім арештом. Наразі проводяться слідчі заходи у справі про розкрадання на Донбасі з 2014 року», – цитує Пономарьов свої джерела.

    Російський опозиційний політик додав, що хоча Путін і звільнив Суркова у 2020 році, ексрадник російського президента все ще залишається тією людиною, яка розуміє реальну ситуацію в так званих «Л/ДНР». У нього там залишилися зв'язки.

    «Сурков завжди був досить близький з Кадировим і очевидно, що багато чого академік не сам вигадує, а слідує завітам Владислава Юрійовича», – написав політик про ще одну ймовірну причину затримання.

    Пономарьов зауважив, що Сурков має усі шанси потрапити до СІЗО Лефортове за розтрату коштів, виділених на політичну роботу в Україні.

    «Найцікавіший інсайт сьогодні в ефірі «Утро Февраля – РосАнтиЦентр» від Андрія Піонтковського: до Владислава Суркова справді є претензії, він проходить у тій же справі, що й генерал ФСБ Бєсєда. І можливість загриміти в Лефортове за розтрату коштів, виділених на політичну роботу в Україні, там справді реальна, – підсумував він.

    Нагадаємо, Суркова називали куратором проросійських бойовиків на Донбасі. Кілька місяців тому він написав пропагандистську статтю, в якій «пророкував» Росії розширення.

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    Теги: росія окупанти бойовики на Донбасі ФСБ війна путін гроші СІЗО Україна Владислав Сурков Ілля Пономарьов корупція окупація #stoprussia
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    Путінський радник Сурков опинився під арештом – ексдепутат Держдуми