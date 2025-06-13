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Франція: троє українців загинули в ДТП

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Франція: троє українців загинули в ДТП
Наразі відомо про чотирьох загиблих дорослих, троє з них – громадяни України
фото: Radio France

МЗС України негайно направило до місця події команду дипломатів і консулів

У Франції сталась ДТП. По дорозі до Парижа автобус втратив керування та зʼїхав у кювет. В аварії загинули українці. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує «Главком».

«Жахливі новини про трагічну ДТП автобуса у Франції, у якій постраждало багато українців, зокрема дітей. Вони поверталися з навчального обміну із французького ліцею в Бретані», – написав президент.

Наразі відомо про чотирьох загиблих дорослих, троє з них – громадяни України. Ще двоє людей у важкому стані, за їхні життя борються французькі медики. Решта дітей має середні та легкі поранення, усім їм надається необхідна допомога.

МЗС України негайно направило до місця події команду дипломатів і консулів на чолі з Послом України у Франції. Вони надають сприяння нашим громадянам і підтримують зв’язок із родинами постраждалих, а також із представниками французьких органів влади та служб на місці події.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр внутрішніх справ Ігор Клименко регулярно інформують про стан постраждалих і всі обставини події.

«Вдячний французькій владі за масштабне залучення рятувальних служб: понад 50 аварійних бригад були задіяні, щоб терміново доставити наших дітей до лікарень, і вони продовжують допомагати нашим людям. Це справжній вияв французької солідарності. Знаю, що офіс президента Франції Емманюеля Макрона продовжує допомагати і тримати ситуацію на контролі. Мобілізований також антикризовий центр МЗС Франції та місцеві органи влади», – додав Зеленський.

Нагадаємо, автобус з'їхав у кювет на трасі A81, між виїздом у напрямку Ле-Мана. Аварія сталася менш ніж за 20 км від траси «24 години Ле-Мана», де в суботу, 14 червня, мають відбутися автоперегони. Рух заблоковано в обох напрямках.

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Теги: українці аварія Володимир Зеленський смерть ДТП

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