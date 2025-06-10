Нічна атака РФ на Київ: Стало відомо про першу загиблу

Ткаченко: Російські удари знову влучають не у військові цілі, а «в життя звичайних людей»

Ткаченко: Сьогоднішня атака на Київ забрала життя жінки в Оболонському районі

У ніч на 10 червня внаслідок російської терористичної атаки на Київ загинула жінка. Як передає «Главком», про це повідомив Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

«Сьогоднішня атака на Київ забрала життя жінки в Оболонському районі. Щирі співчуття родині та близьким загиблої. Це важка й болюча втрата», – заявив Ткаченко.

Посадовець додав, що російські удари знову влучають не у військові цілі, а «в життя звичайних людей», і ще раз показує «справжню суть того, з чим ми маємо справу».

Нагадаємо, у ніч на 10 червня ворог атакував Київ ударними дронами. Тривога тривала п'ять годин, російські терористи били по цивільній інфраструктурі. Як відомо, у декількох районах міста зайнялись пожежі внаслідок атаки. Під ударом опинились: Оболонський, Голосіївський, Шевченківський, Солом'янський, Дарницький, Подільський та Деснянський райони.

До слова, на Київщині пошкодження зафіксовані у Фастівському, Броварському, Бориспільському, Обухівському районах. Внаслідок ворожої атаки виникли пожежі, пошкоджені приватні будинки, загорілись автомобілі.

Також є влучання в Одесі. Так, у ніч проти 10 червня російські терористи атакували Україну 322-ма засобами повітряного нападу.

Внаслідок нічної атаки дронів на Одесу загинули двоє людей. Ще дев'ятеро людей постраждали: п’ятеро жінок і троє чоловіків дістали поранення, ще в однієї мешканки – гостра реакція на стрес. Через російський дроновий удар пошкоджена станція переливання крові, пологовий будинок і є руйнування адмінбудівлі станції екстреної медичної допомоги.

Попередньо встановлено, що ворог застосував понад 10 БпЛА. Нічна атака на Одесу буквально потрощила місто. Навколо вибиті вікна, потрощені дахи та поламані дерева.