Головна Київ Новини
search button user button menu button

Нічна атака РФ на Київ: Стало відомо про першу загиблу

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Нічна атака РФ на Київ: Стало відомо про першу загиблу
Ткаченко: Російські удари знову влучають не у військові цілі, а «в життя звичайних людей»
фото: ДСНС

Ткаченко: Сьогоднішня атака на Київ забрала життя жінки в Оболонському районі

У ніч на 10 червня внаслідок російської терористичної атаки на Київ загинула жінка. Як передає «Главком», про це повідомив Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

«Сьогоднішня атака на Київ забрала життя жінки в Оболонському районі. Щирі співчуття родині та близьким загиблої. Це важка й болюча втрата», – заявив Ткаченко.

Посадовець додав, що російські удари знову влучають не у військові цілі, а «в життя звичайних людей», і ще раз показує «справжню суть того, з чим ми маємо справу».

Нагадаємо, у ніч на 10 червня ворог атакував Київ ударними дронами. Тривога тривала п'ять годин, російські терористи били по цивільній інфраструктурі. Як відомо, у декількох районах міста зайнялись пожежі внаслідок атаки. Під ударом опинились: Оболонський, Голосіївський, Шевченківський, Солом'янський, Дарницький, Подільський та Деснянський райони.

До слова, на Київщині пошкодження зафіксовані у Фастівському, Броварському, Бориспільському, Обухівському районах. Внаслідок ворожої атаки виникли пожежі, пошкоджені приватні будинки, загорілись автомобілі.

Також є влучання в Одесі. Так, у ніч проти 10 червня російські терористи атакували Україну 322-ма засобами повітряного нападу. 

Внаслідок нічної атаки дронів на Одесу загинули двоє людей. Ще дев'ятеро людей постраждали: п’ятеро жінок і троє чоловіків дістали поранення, ще в однієї мешканки – гостра реакція на стрес. Через російський дроновий удар пошкоджена станція переливання крові, пологовий будинок і є руйнування адмінбудівлі станції екстреної медичної допомоги.

Попередньо встановлено, що ворог застосував понад 10 БпЛА. Нічна атака на Одесу буквально потрощила місто. Навколо вибиті вікна, потрощені дахи та поламані дерева. 

Читайте також:

Теги: Київ смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Київська міська військова адміністрація не визначає кількість департаментів КМДА та не може скасувати їх підпорядкування міському голові
Київська держадміністрація дала чітке роз’яснення щодо підпорядкування структур КМДА і КМВА
12 травня, 08:46
У комунальній корпорації наголошують, що ремонтні роботи проводитимуть за сприятливих погодних умов
Рух транспорту вулицею Будівельників буде частково обмежено 14 та 15 травня
13 травня, 18:23
На місце події оперативно прибула слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські
14-річна дівчина випала з вікна школи у Дніпровському районі Києва
14 травня, 13:21
Музей авангарду, який є філією Музею історії міста Києва, було створено у листопаді 2024 року
Київ нарешті знайшов місце для Музею авангарду
16 травня, 08:43
У Києві та області оголошено І рівень небезпечності – жовтий
У Києві та області очікується гроза
19 травня, 13:00
Після початку широкомасштабної агресії Росії побратимство Києва з Москвою та Мінськом було розірвано
Скільки міст-побратимів у Києва і в яких країнах найбільше
20 травня, 11:15
На стадіон «Спартак» у Києві впав уламок «Шахеда» (фото)
На стадіон «Спартак» у Києві впав уламок «Шахеда» (фото)
Сьогодні, 11:11
У суботу ярмарки відбудуться у восьми районах столиці
У Києві 7-8 червня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
7 червня, 07:00
Самокатник впав після зіткнення з тролейбусом
На Шулявському мосту тролейбус зачепив самокатника (фото)
Вчора, 12:26

Новини

Будівництво укриття у столичній гімназії: у тендері вартістю 300 млн грн виявлено порушення
Будівництво укриття у столичній гімназії: у тендері вартістю 300 млн грн виявлено порушення
Київрада проголосувала за звільнення першого заступника Кличка Поворозника
Київрада проголосувала за звільнення першого заступника Кличка Поворозника
Нічна атака РФ на Київ: Стало відомо про першу загиблу
Нічна атака РФ на Київ: Стало відомо про першу загиблу
«Не обслуговуються роками». В одному з районів Києва вирішено упорядкувати міжквартальні дороги
«Не обслуговуються роками». В одному з районів Києва вирішено упорядкувати міжквартальні дороги
Бориспіль скасував усі масові заходи на невизначений термін: у чому причина
Бориспіль скасував усі масові заходи на невизначений термін: у чому причина
У Дарницькому районі розгорнуто штаб допомоги постраждалим від нічної ворожої атаки
У Дарницькому районі розгорнуто штаб допомоги постраждалим від нічної ворожої атаки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
241K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 червня: ситуація на фронті
93K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 червня 2025
64K
Удари по містах України «Орєшніком»: переговірник Путіна озвучив вимоги росіян
17K
У Борисполі зайнялась масштабна пожежа внаслідок атаки
13K
Кремль вимагає від США превентивних поступок щодо війни в Україні – ISW
11K
У Києві повітряна тривога тривала п'ять годин

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року
Сьогодні, 08:22
У Києві повітряна тривога тривала п'ять годин
Сьогодні, 05:10
8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 червня, 00:01
РФ знищила будівлю Херсонської ОДА. Нові заяви Трампа про Україну. Головне за 5 червня
5 червня, 21:17
У Києві та низці областей оголошено відбій тривоги через ракетну небезпеку
5 червня, 18:13
Технології Кремля застрягли у 2000-х: чим досі користується Путін
5 червня, 03:59

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua