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    Економіка та фінанси

    Виробник дитячих товарів Mothercare залишає Росію

    У компанії заявили, що у зв'язку з відходом з російського ринку понесе великі фінансові втрати - Виробник дитячих товарів Mothercare залишає Росію
    У компанії заявили, що у зв'язку з відходом з російського ринку понесе великі фінансові втрати
    фото: fashionnetwork

    Mothercare приєднався до списку транснаціональних компаній, що припиняють свою діяльність в Росії

    Продавець товарів для дітей Mothercare приєднався до списку транснаціональних компаній, що припиняють свою діяльність в Росії. У компанії заявили, що у зв'язку з відходом з російського ринку понесе великі фінансові втрати. Про це повідомляє Sky News.

    Компанія повідомила, що її рішення про припинення діяльності призведе до скорочення до чверті її звичайного глобального доходу. У відповідь на це акції компанії впали на 25%.

    Компанія зробила цю заяву через кілька годин після того, як деякі з найбільших світових споживчих брендів, включаючи Mcdonald's, Pepsi і Coca-Cola, поступилися сильному тиску і заявили, що вони також припинять торгівлю в Росії через вторгнення в Україну.

    Роздрібний продавець товарів для маленьких дітей та їх батьків Mothercare приєднався до списку транснаціональних компаній, що припиняють свою діяльність в Росії. У компанії заявили, що у зв'язку з відходом з російського ринку понесе великі фінансові втрати.

    Нагадаємо, Procter & Gamble теж не буде працювати в країні-агресорці. Нагадаємо, Adidas призупиняє роботу в РФ «до подальшого повідомлення». Також Nissan іде з РФ і надасть допомогу для України.

    Крім того, відомі бренди оголосили Росії бойкот: список.

    Теги: Росія війна дефолт #stoprussia
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    Виробник дитячих товарів Mothercare залишає Росію