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    Nestle призупиняє капітальні інвестиції в Росії – Reuters

    Nestle призупиняє капітальні інвестиції в Росії – Reuters
    фото з відкритих джерел

    Рішення компанії було прийнято за аналогічними кроками інших харчових компаній

    Nestle найбільша в світі група упакованих продуктів харчування, заявила в середу, що призупинила всі капітальні інвестиції в Росії після її вторгнення в Україну. Про це повідомляє Reuters.

    Компанія Nestle, яка раніше заявляла, що припинила всю рекламу в Росії, повідомила Reuters, що продовжить постачати основні продукти харчування в Росію, дотримуючись аналогічної лінії для інших харчових компаній.

    Нет описания.

    Нагадаємо, Procter & Gamble теж не буде працювати в країні-агресорці. Нагадаємо, Adidas призупиняє роботу в РФ «до подальшого повідомлення». Також Nissan іде з РФ і надасть допомогу для України.

    Крім того, відомі бренди оголосили Росії бойкот: список.

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    Теги: Росія інвестиції продукти харчування
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    Nestle призупиняє капітальні інвестиції в Росії – Reuters