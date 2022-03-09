Coca-Cola і Pepsi теж припиняють роботу на російському ринку
Це відповідь Росії за напад на Україну
Coca-Cola оголосила, що все ж зупиняє діяльність у Росії у відповідь на напад країни-агресорки на Україну. Про це повідомляє CNBC із посиланням на заяву представників компанії.
«Наші серця з людьми, які зазнають несвідомих наслідків цих трагічних подій в Україні. Ми продовжуватимемо відстежувати та оцінювати ситуацію в міру розвитку обставин», – сказали в компанії.
Зауважимо, раніше Coca-Cola заявляла, що не припинятиме співпрацю з Росією. Через це в Україні закликали бойкотувати її продукцію.
Слідом за Coca-Cola, компанія напоїв PepsiCo теж заявила про припинення співпраці з російським сегментом, повідомляє агенція Reuters.
За даними агенції, Pepsi припиняє рекламну діяльність та не буде продавати свої напої на території країни-агресорки.
Нагадаємо, Starbucks теж іде з Росії.
Крім того, мережа швидкого харчування KFC заявила про закриття своїх ресторанів у Російській Федерації.
Також Mcdonald's закриває 850 своїх ресторанів у Росії.
Як повідомлялося, відомі бренди оголосили Росії бойкот: список.