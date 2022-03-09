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    Coca-Cola і Pepsi теж припиняють роботу на російському ринку

    Росіянам пора діставати самовари - Coca-Cola і Pepsi теж припиняють роботу на російському ринку
    Росіянам пора діставати самовари
    фото з відкритих джерел

    Це відповідь Росії за напад на Україну

    Coca-Cola оголосила, що все ж зупиняє діяльність у Росії у відповідь на напад країни-агресорки на Україну. Про це повідомляє CNBC із посиланням на заяву представників компанії.

    «Наші серця з людьми, які зазнають несвідомих наслідків цих трагічних подій в Україні. Ми продовжуватимемо відстежувати та оцінювати ситуацію в міру розвитку обставин», – сказали в компанії.

    Зауважимо, раніше Coca-Cola заявляла, що не припинятиме співпрацю з Росією. Через це в Україні закликали бойкотувати її продукцію.

    Слідом за Coca-Cola, компанія напоїв PepsiCo теж заявила про припинення співпраці з російським сегментом, повідомляє агенція Reuters.

    За даними агенції, Pepsi припиняє рекламну діяльність та не буде продавати свої напої на території країни-агресорки.

    Нагадаємо, Starbucks теж іде з Росії.

    Крім того, мережа швидкого харчування KFC заявила про закриття своїх ресторанів у Російській Федерації.

    Також Mcdonald's закриває 850 своїх ресторанів у Росії.

    Як повідомлялося, відомі бренди оголосили Росії бойкот: список.

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    Теги: Росія бізнес напад
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    Coca-Cola і Pepsi теж припиняють роботу на російському ринку