Coca-Cola і Pepsi теж припиняють роботу на російському ринку

Це відповідь Росії за напад на Україну

Coca-Cola оголосила, що все ж зупиняє діяльність у Росії у відповідь на напад країни-агресорки на Україну. Про це повідомляє CNBC із посиланням на заяву представників компанії.

«Наші серця з людьми, які зазнають несвідомих наслідків цих трагічних подій в Україні. Ми продовжуватимемо відстежувати та оцінювати ситуацію в міру розвитку обставин», – сказали в компанії.

Зауважимо, раніше Coca-Cola заявляла, що не припинятиме співпрацю з Росією. Через це в Україні закликали бойкотувати її продукцію.

Слідом за Coca-Cola, компанія напоїв PepsiCo теж заявила про припинення співпраці з російським сегментом, повідомляє агенція Reuters.

За даними агенції, Pepsi припиняє рекламну діяльність та не буде продавати свої напої на території країни-агресорки.

Нагадаємо, Starbucks теж іде з Росії.

Крім того, мережа швидкого харчування KFC заявила про закриття своїх ресторанів у Російській Федерації.

Також Mcdonald's закриває 850 своїх ресторанів у Росії.

Як повідомлялося, відомі бренди оголосили Росії бойкот: список.

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