У Британії невідомий влаштував різанину: троє загиблих

Напад стався в центральному парку міста Редінг

В англійському місті Редінг невідомий влаштував різанину після маніфестації на підтримку чорношкірого населення.

Про це повідомляє The Guardian.

Напад стався в центральному парку. Як повідомляє поліція, в результаті загинули три людини, ще двоє отримали поранення.

«Ми в курсі повідомлень про інцидент. Поліція на місці, проводиться розслідування», - йдеться в повідомленні управління поліції по регіону долини річки Темзи.

Поліція затримала підозрюваного в нападі з ножем. Особа затриманого, мотиви нападу і інші деталі поки невідомі.

Breaking: At least 3 dead, 2 injured, after a ‘random’ stabbing in the Forbury Gardens area of Reading, UK. A black lives matter protest took place at the site earlier today, but ended before the incident. A video shows medical helicopters at the scene. pic.twitter.com/n4FVUhpagC