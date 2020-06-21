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    У світі

    У Британії невідомий влаштував різанину: троє загиблих

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    Центральний парк в місті Редінг оточила поліція - У Британії невідомий влаштував різанину: троє загиблих
    Центральний парк в місті Редінг оточила поліція
    Фото: The Guardian

    Напад стався в центральному парку міста Редінг

    В англійському місті Редінг невідомий влаштував різанину після маніфестації на підтримку чорношкірого населення.

    Про це повідомляє The Guardian.

    Напад стався в центральному парку. Як повідомляє поліція, в результаті загинули три людини, ще двоє отримали поранення.

    «Ми в курсі повідомлень про інцидент. Поліція на місці, проводиться розслідування», - йдеться в повідомленні управління поліції по регіону долини річки Темзи.

    Поліція затримала підозрюваного в нападі з ножем. Особа затриманого, мотиви нападу і інші деталі поки невідомі.

    На цей час затриманий перебуває під вартою.

    Редінг розташований в 65 кілометрах на захід від Лондона, в ньому проживають майже 350 тисяч осіб. У суботу, 19 червня, в місті пройшла мирна хода на підтримку руху Black Lives Matter.

    На цей час про зв'язок інциденту з протестами невідомо.

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