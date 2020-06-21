Під час протестів у США застрелили 19-річного активіста



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Поліцію не пропускають до охопленої протестом частини Фото Reuters

Ще один молодик отримав поранення та перебуває у критичному стані

У суботу, 20 червня, у Сіетлі (штат Вашингтон) під час акцій протесту проти расизму застрелили 19-річного молодика, ще одна особа поранена. Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву поліцію.

Так, з 8 червня частину міста заполонили активісти, які протестують проти жорстокості з боку правоохоронців. Відомо, що люди заблокували вхід поліцейських до табору.

Однак, цієї ночі поліція отримала інформацію про стрілянину в парку, в результаті якої постраждали двоє осіб. Правоохоронцям повідомили, що поранених госпіталізували. Невдовзі після цього один з постраждалих, 19-річний молодик, помер, інший перебуває у критичному стані в реанімації.

За даними правоохоронців, особу нападника не встановлено. Крім цього, у них немає підозрюваних, адже поліцію не пропускають до охопленої протестом частини. Зазначається, що вбивця досі на свободі та може бути небезпечним для інших людей.

Як повідомлялося, 9 червня у Г’юстоні попрощалися з Джорджем Флойдом, чия смерть 25 травня за затримання поліцією викликала багатоденну хвилю протестів у США та інших країнах.

Нагадаємо, Джорд Флойд був затриманий 25 травня після того, як продавець супермаркету запідозрив, що чоловік розплатився з ним підробленою купюрою. Один з поліцейських притиснув шию 46-річного афроамериканця до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

Після смерті Флойда в десятках американських міст почалися масові протести проти поліцейського свавілля. У деяких випадках вони супроводжуються заворушеннями, сутичками з поліцією, мародерством і погромами.

До слова, на акції протесту в Лондоні жорстоко побили італійського фотожурналіста.

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