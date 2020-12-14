Спалах пташиного грипу: Японія знищить 11 тисяч курей

Щоб не допустити поширення хвороби, місцева влада вирішила знищити близько 11 тисяч курей

На пташиній фермі у Японії зафіксували спалах пташиного грипу. Про це повідомляє Japan Times.Пташиний грип виявили у західній префектурі Шіга – через хворобу там загинуло понад 50 курей. Це вже десятий японський регіон, де з початку року зафіксували цю хворобу.

Місцева влада встановила контрольно-пропускний пункт у радіусі 10 км навколо ферми. Його використовуватимуть для дезінфекції транспорту. Щоб не допустити поширення хвороби, навколо ферми запровадили зону відчуження радіусом у 3 км. З неї заборонили транспортувати м’ясо та яйця курей.

Пташиний грип – це різновид грипу, який вражає птахів, інколи – ссавців. Зараження людини можливе через близькі контакти з інфікованими тваринами або їхніми виділеннями. Водночас передача вірусу від людини до людини трапляється рідко. Наразі немає доказів інфікування пташиним грипом через споживання правильно обробленого м’яса.

У людей симптомами хвороби є висока температура тіла, сухий кашель, біль у горлі та м'язах, а також головний біль. У разі тяжкого перебігу хвороби пташиний грип може спричинити у людини атипову пневмонію та важких респіраторних захворювань. У такому випадку хвороба може призвести до летального випадку.

Перший підтверджений випадок зараження людей пташиним грипом зафіксували у Гонконзі 1997 року. Тоді вірус спричинив тяжке респіраторне захворювання у 18 людей, з яких шестеро померли.

За інформацією ВООЗ, починаючи з 2003 року у світі зафіксували 861 випадок захворювання на пташиний грип серед людей. 455 із них завершились летально. Найбільше заражень виявили у Єгипті (359), Індонезії (200) та В'єтнамі (127).

Нагадаємо, що на Миколаївщині виявили пташиний грип на двох фермах.

Раніше повідомлялося, що Японія через пташиний грип знищить понад 130 тисяч курок.

Нагадаємо, що в Англії знищать понад 10 тис. індичок через спалах пташиного грипу.

Також, влада Данії вирішила знищити 25 тисяч курчат через спалах пташиного грипу H5N8. Випадків зараження пташиним грипом людей поки не виявлено.