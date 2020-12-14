На Миколаївщині виявили пташиний грип на двох фермах

Раніше у селі Кандибине Новоодеського району Миколаївської області виявили 6 трупів птиці

Спеціалісти виявили РНК вірусу грипу птиці типу А1 субтипу H5

Пташиний грип виявили у селах Новоматвіївське і Кандибине у Миколаївській області. Про це повідомляє головне управління Держспоживслужби у Миколаївській області.

Раніше у селі Кандибине Новоодеського району Миколаївської області виявили 6 трупів птиці, які належать жительці села. Лабораторне дослідження виявило РНК вірусу грипу птиці типу А1 субтипу H5. 8 грудня село закрили на карантин.

Також 12 грудня було проведено засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Новоодеській районній державній адміністрації, рішенням якої село було визначено неблагополучним пунктом і був затверджений план з ліквідацій захворювання.

Разом з тим була визначена буферна зона радіусом 3 км від епізоотичного спалаху, в яку увійшли такі населені пункти, як: село Кандибине, село Сельвесторське Новоодеського району.

«Суспільне» писало, що у селі Кандибине Новоодеського району знищили майже тисячу крилатих через спалах пташиного грипу.

Нагадаємо, що на Миколаївщині стався спалах пташиного грипу.

Раніше повідомлялося, що Японія через пташиний грип знищить понад 130 тисяч курок.

Нагадаємо, що в Англії знищать понад 10 тис. індичок через спалах пташиного грипу.

Також, влада Данії вирішила знищити 25 тисяч курчат через спалах пташиного грипу H5N8. Випадків зараження пташиним грипом людей поки не виявлено.