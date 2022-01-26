Спецслужба Молдови розповіла про активність «підозрілих елементів»

Молдовські спецслужби уважно слідкують за розвитком подій навколо ескалації на українських кордонах з боку Російської Федерації

Служба безпеки та інформації Молдови відслідковує і документує активність підозрілих елементів в умовах загостренні на українських кордонах з боку РФ. Про це розповів у інтерв’ю «Главкому» директор молдовської спецслужби – Служби інформації та безпеки Олександр Єсауленко.

«Певні елементи, які викликають підозру у служби, перебувають у полі наших контррозвідувальних органів, і ми маємо гарний обмін інформацією з прокуратурою та іншими колегами. Відбуваються слідчі дії з документування даних елементів», – розповів Єсауленко.

За словами керівника СіБа, молдовські спецслужби уважно слідкують за розвитком подій навколо ескалації на українських кордонах з боку Російської Федерації, посиливши міжвідомчу взаємодію у безпековому секторі.

«Відбувається ефективне спілкування з профільними підрозділами», – сказав директор СіБа.

Єсауленко додав, що фактором дестабілізації, у контексті кризи на українськи х кордонах, може стати сепаратистський регіон Придністров’я, де незаконно дислокується оперативна група російських військ (ОГРВ).

Нагадаємо, Захід готує потужні санкції проти Росії у разі вторгнення. Серед варіантів, що обговорюються, у пакеті санкцій, який буде застосований у разі вторгнення РФ до України, є обмеження Москви щодо конвертації валюти, торгівлі із Заходом і доступу до ключових технологій.

Нещодавно Польща підвищила рівень терористичної загрози через кібератаку на Україну.

Нагадаємо, у ніч на 14 січня хакери, які видали себе за поляків, атакували сайти низки міністерств, Кабміну та сайт «Дії». Також хакери атакували сайт Нацбанку.

За інформацією Центру інформаційної безпеки, за кібератакою проти України стоїть Росія. А версію про причетність до атак Польщі спростовує те, що польський текст писав не носій мови. Це Центру стратегічних комунікацій підтвердили польські колеги.