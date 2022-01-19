Польща підвищила рівень терористичної загрози через кібератаку на Україну

Особливий стан сповіщення про терористичну загрозу діятиме до 23 січня

Голова уряду Польщі Матеуш Моравецький підписав розпорядження, яким запроваджується перший рівень сигналізації ALFA-CRP у всій країні. Це найнижчий рівень сповіщення при терористичній загрозі, повідомляється на сайті польського уряду.

Рішення про підвищення рівня небезпеки було прийняте очільником польського уряду після наради групи з критичних інцидентів, яка відбулася в Урядовому центрі безпеки із приводу кібератаки на ряд українських урядових сайтів та онлайн-сервісів. Після наради Моравецький провів додаткові консультації з міністром внутрішніх справ та головою Агентства внутрішньої безпеки країни.

Особливий стан діятиме до 23:59 години 23 січня. Запровадження рівня оповіщення означає, що державна влада зобов’язана проводити посилений моніторинг безпеки систем інформаційно-комунікаційних технологій.

Нагадаємо, у ніч на 14 січня хакери, які видали себе за поляків, атакували сайти низки міністерств, Кабміну та сайт «Дії». Також хакери атакували сайт Нацбанку.

На стартовій сторінці Міносвіти і МЗС було розміщено повідомлення українською, російською та польською мовами про те, що особисті дані українців будуть у загальному доступі в мережі.

СБУ разом з Держкомзв’язку заявили, що витоку персональних даних внаслідок атаки не відбулося. Міністерство цифрової трансформації оприлюднило офіційну заяву у зв’язку з хакерською атакою на урядові сайти.

За інформацією Центру інформаційної безпеки, за кібератакою проти України стоїть Росія. А версію про причетність до атак Польщі спростовує те, що польський текст писав не носій мови. Це Центру стратегічних комунікацій підтвердили польські колеги.

Як повідомлялося, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель засудив кібератаки проти сайтів українських державних установ та заявив, що комітет ЄС з питань політики та безпеки, а також кіберпідрозділи зустрінуться, аби обговорити, як відреагувати та допомогти Києву.

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