США: час для діалогу з Мадуро давно минув



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Венесуели Ніколас Мадуро

Представник США вказав, що замість того, щоб спілкуватися з Мадуро, всі країни повинні визнати Гуайдо тимчасовим президентом

Спецпредставник США по Венесуелі Елліот Абрамс заявив, що час переговорів із президентом Венесуели Ніколасом Мадуро минув.

«Час для діалогу з Мадуро давно минув», - зазначив Абрамс.

Він також негативно відгукнувся про проведене Уругваєм і Мексикою засідання контактної групи щодо Венесуели. За словами Абрамса, Мадуро буде лише затягувати переговори і «маніпулювати» ними.

Представник США вказав, що замість того, щоб спілкуватися з Мадуро, всі країни повинні визнати Хуана Гуайдо тимчасовим президентом країни.

«Ми (США) не зацікавлені в тому, щоб приєднатися до контактної групи», - резюмував Абрамс.

Як відомо, близько 20 держав Європейського союзу, включаючи Велику Британію, Німеччину, Францію та Іспанію, відгукнулись на заклик США і визнали Гуайдо легітимним тимчасовим лідером Венесуели, заявивши, що він повинен організувати нові президентські вибори.

При цьому Італія заблокувала спільну позицію Європейського союзу про визнання лідера опозиції Венесуели Хуана Гуайдо тимчасовим президентом.

7 лютого Міжнародна контактна група з врегулювання ситуації у Венесуелі визначила два головних пріоритети на найближчу перспективу.

Раніше військовослужбовці армії Венесуели заблокували поставки гуманітарної допомоги в країну, перекривши міст на кордоні з Колумбією.

Також повідомлялося, що Європейський союз передасть Венесуелі гуманітарну допомогу в сумі 5 млн євро. Допомога призначається для тих, хто найбільше постраждав унаслідок соціально-економічної кризи, що охопила країну.

Як відомо, Ніколас Мадуро відмовився провести дострокові вибори президента у Венесуелі.