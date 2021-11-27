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    США мають декілька сценаріїв на випадок вторгнення Росії в Україну – ЗМІ

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    США мають декілька сценаріїв реагування навійськову агресію Росії проти України - США мають декілька сценаріїв на випадок вторгнення Росії в Україну – ЗМІ
    США мають декілька сценаріїв реагування навійськову агресію Росії проти України
    фото з відкритих джерел

    США розглядають можливість посилення оборонних можливостей України шляхом збільшення військової допомоги країні

    Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає декілька варіантів дій у випадку нападу РФ на Україну. Вони, зокрема, передбачають введення санкцій проти Росії та обмеження військових навчань на території ЄС, повідомляє The Wall Street Journal.

    Як інформує видання два варіанти передбачають у випадку вторгнення РФ до України наступних дій.

    З одного боку, США розглядають можливість посилення оборонних можливостей України коштом збільшення постачання засобів протиповітряної оборони та іншої військової допомоги, а також розширення санкцій проти Росії.

    Другий варіант передбачає, що США піде шляхом «зниження ризику конфронтації з Москвою», в тому числі за допомогою обмеження кількості військових навчань, що проводяться США в Європі (у виданні зазначають, що такі навчання продовжують стимулювати критику з боку РФ). При цьому сценарії, США також призупинять програму військової допомоги Україні.

    Нагадаємо, напередодні стало відомо, що США намагаються переконати Путіна не нападати на Україну.

    Також Путін збирається обговорити з Байденом Україну. Раніше Кремль анонсував розмову Путіна та Байдена.

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    Теги: Росія ЗМІ Адміністрація Президента США війна Україна
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    США мають декілька сценаріїв на випадок вторгнення Росії в Україну – ЗМІ