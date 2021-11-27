Moderna розробляє вакцину від південноафриканського штаму коронавірусу

Фармацевтична компанія Moderna почала розробку вакцини, що здатна протистояти штаму коронавірусу Omicron

Фармацевтична компанія Moderna почала розробку вакцини, що здатна протистояти нещодавно виявленому південноафриканському штаму коронавірусу Omicron. Про це повідомляється на вебсторінці компанії.

Компанія Moderna вже досліджує у клінічних умовах два полівалентних бустера-кандидата, що були розроблені в очікуванні мутацій, подібних до тих, які виникли у штамі Omicron. Результати експерименту прогнозуються впродовж найближчих тижнів.

Як відомо, нещодавно виявлений новий штам вірусу включає мутації, що спостерігаються у штамі Delta, які, як вважають, збільшують трансмісивність, а також мутації, що спостерігаються у штамах Beta та Delta. Така комбінація мутацій становить значний потенційний ризик прискорення ослаблення природного та вакциноіндукованого імунітету.

Нагадаємо, американські вчені в ході нещодавнього дослідження в одній з американських в’язниць з’ясували, що щеплення суттєво не впливає на здатність людей до передачі коронавірусної інфекції.

Раніше міністерство охорони здоров’я України повідомило, що 42% дорослих українців отримали щонайменше одне щеплення проти коронавірусу.

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