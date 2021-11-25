США намагаються переконати Путіна не нападати на Україну – ЗМІ

Білий дім напрацьовує методи, які стримають російського президента від початку відкритої збройної агресії

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена намагається відрадити президента Росії Володимира Путіна від нападу на Україну. Зокрема, Білий дім розробляє санкції проти Росії за такі дії. Про це повідомляє New York Times.

За даними видання, адміністрація Байдена зосереджена на дипломатичних каналах, щоб стримати і переконати Путіна від вторгнення в Україну.

«У підсумку це може включати другу особисту зустріч між Байденом і Путіним. Минулого тижня офіційний представник Кремля заявив, що Вашингтон і Москва обговорюють можливість проведення ще одного саміту. Адміністрація Байдена вважає, що продовження діалогу з Путіним важливе для того, щоб зупинити його від дій проти України», – йдеться в матеріалі.

При цьому наголошується, що американські чиновники спільно з країнами-партнерами розробляють важелі впливу у відповідь на російські провокації, включаючи нові економічні санкції.

«У нас є представники адміністрації в Європі, які намагаються узгодити, якими будуть ці економічні заходи», – сказала Андреа Кендалл-Тейлор, експертка з Росії з Центру нової американської безпеки, яка консультувала перехідну команду Байдена.

За її словами, такі заходи можуть включати санкції щодо російських банків і виробників енергії, а також суверенного боргу країни.

«Американські і британські чиновники обговорювали введення більш жорстких санкцій проти людей, близьких до Путіна, включаючи деякі заходи, які розглядалися, але були відкладені після того, як агенти Москви використовували нервово-паралітичну речовину при спробі вбити колишнього співробітника російської розвідки у Великобританії у 2018 році», – йдеться в матеріалі видання.

Нагадаємо, під час наступного контакту президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін обговорять Україну. Відбудеться це на тлі заяв про підготовку РФ наступу на Україну.

Також американці розрахували можливі сценарії агресії Кремля.

Раніше Захід вкотре попередив Україну, що Росія готує масштабне вторгнення.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов 21 листопада заявив, що Росія готується до можливої атаки на схід і південь України в січні-лютому 2022 року. Наразі, за даними розвідки, біля кордонів України перебувають 92 тисячі російських військових.

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