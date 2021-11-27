США можуть призупинити військову допомогу Україні – ЗМІ

У США розглядають різні варіанти, як зупинити тиск Росії на Україну

США також можуть обмежити військові навчання в Європі

Адміністрація Джо Байдена хоче скористатися зустріччю глав міністерств закордонних справ країн-членів НАТО у вівторок, щоби зосередити увагу на варіантах реакції Альянсу на військовий тиск Кремля на Україну. Про це йдеться у публікації Wall Street Journal.

Як повідомили виданню поінформовані джерела, зараз «у кулуарах» триває дискусія щодо того, як Альянс реагуватиме на зростаючу загрозу повномасштабного наступу Росії на Україну. Всі погоджуються, що треба «зберегти політичні канали з Москвою».

Варіанти дій, за інформацією видання, яке посилається на високопоставлених американських чиновників, містять кроки щодо зміцнення обороноздатності України, запровадження жорсткіших економічних санкцій щодо Росії.

Також можливі й інші варіанти, які покликані знизити ризик конфронтації з Москвою. Зокрема, можливе обмеження військових навчань США в Європі, які, на думку росіян, є провокаційними, та призупинення військової допомоги Україні, заявили офіційні особи у коментарі виданню.

Крім того, Вашингтон не виключає своєї можливої участі у «мінських перемовинах».

Wall Street Journal підкреслює, що думки щодо реакції на тиск Москви у Вашингтоні різні: у Білому домі наполягають на пошуку дипломатичних шляхів вирішення кризи, а Міноборони й Держдеп підкреслюють важливість посилення стримування.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росію чекають наслідки у разі вторгнення в Україну.

До слова, Україна хоче попросити зброю у нового уряду Німеччини.

Тим часом сенатори США хочуть збільшити військову допомогу Україні до $350 млн. Крім того, напередодні посольство США попередило своїх громадян про військову активність Росії на кордоні з Україною.

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