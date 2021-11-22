Путін збирається обговорити з Байденом Україну

Влітку 2021 року Джо Байден і Володимир Путін провели переговори в Женеві

Влітку 2021 року Джо Байден і Володимир Путін провели переговори в Женеві

В Москві наголошують, що контакт двох президентів уже готується

Під час наступного контакту президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін обговорять Україну. Відбудеться це на тлі заяв про підготовку РФ наступу на Україну. Про це розповів міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, передає «Интерфакс».

«Під час чергового контакту між нашими президентами, його час та інші деталі зараз обговорюються, безперечно, українська тема так чи інакше виникне», – сказав Лавров.

Водночас він зазначає, що російська сторона не вважає за потрібне створювати нові формати щодо України: «Є нормандський формат і він є найголовнішим механізмом, який реалізує домовленості, укладені в мінському комплексі заходів і в наступних рішеннях».

«Ну, а те, що вони (США – ред.) можуть вплинути на Київ сильніше, ніж будь-хто інший, напевно, це ні в кого сумнівів не викликає», – каже російський міністр.

Як стверджує Лавров, терміни та формат проведення взаємодії Байдена і Путіна вже обговорюються.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов 21 листопада заявив, що Росія готується до можливої атаки на схід і південь України в січні-лютому 2022 року. Наразі, за даними розвідки, біля кордонів України перебувають 92 тисячі російських військових.

Міністр оборони України Олексій Резніков нещодавно заявив, що не вірить у «велику переможну війну Росії над Україною», і додав, що ЗСУ наразі на високому рівні.

Тим часом глава МЗС розповів, які іноземні війська воюють в Україні. Він відзначив, що можливий наступ РФ взимку – один зі сценаріїв, який лежить на столі російського керівництва.

Раніше Захід вкотре попередив Україну, що Росія готує масштабне вторгнення.