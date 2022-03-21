Китай хоче поділити світ разом з США. Вашингтон думає

Американо-китайські переговори Джо Байдена та Сі Цзіньпіна: коротко

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Долго ждал, пока американцы выложат свою версию разговора, с комментариями и реакциями, разумеется. В отличие от китайцев, которые уже знали, что хотят опубликовать, в США думали, как это подать.

В общем, я интерпретирую этот разговор так.

Китай фактически предложил США выйти на временные договорённости по совместному обустройству нового миропорядка, в ядре которого будет их дуумвират\биполярный баланс сил

США думают и четкого ответа не имеют (по крайней мере, публично). В Вашингтоне не уверены, стоит ли брать такую паузу и начинать предметные разговоры с Пекином, или же дальше пользоваться ситуацией с Украиной, дабы обострять противостояние с КНР.

России, судя по всему, отводят второстепенную роль в мировых делах. Владимир Путин не смог продемонстрировать всем, что он крутой парень, который может сидеть за столом со взрослыми. Увязнув в войне в Украине, ему не удалось показать, что он способен эффективно и решительно отстаивать свой глобальный интерес.

Для Китая РФ становится тем самым «младшим партнером», который им и был нужен (а вовсе не мощная самодостаточная Россия с гипер-реваншистскими амбициями).

Для США РФ перестает быть критической угрозой для НАТО и в лучшем случае получает статус регионального государства. Всё ещё будет зависеть от исхода военного похода Путина в Украину.

Ключевое сейчас – позиция США. По тому, что я вижу, в администрации Байдена как-то хаотично метаются от жесткого набрасывания на вентилятор в адрес Китая до закидывания голубиных фраз типа «нам не нужна холодная война». Выглядит пока confusing.

Китай уже давно определился

Последние две недели они повторяют одно и то же:

Пекин хочет быть на пару с США и определять мировую повестку в следующие десятилетия, и хочет признания этого от Штатов. В качестве доказательства такого признания, китайцы хотят играть свою роль в качестве гарантов по ситуации в Украине, и могут помочь решить этот вопрос как бы через «средний вариант» – нейтралитет Украины и закрепление за нами функционала «моста» между Востоком и Западом, одинаково важного для всех. Китай предлагает двигаться не в логике воспроизведения «холодной войны» с разделением мира на противоборствующие блоки, а в логике формирования новых геополитических пространств и, соответственно, новой архитектуры безопасности, в которой Запад безусловной инициативы иметь не будет. Китай предлагает путь условного «перемирия», то есть продолжение соперничества с США, но в более безопасном и упорядоченном формате, без резких движений и фанатизма (например, попыток ввести санкции против КНР, напрямую поддерживать Россию военным способом или разворачивать всё новые системы вооружений и рисовать новые линии разделения).

Короче говоря, разговор был знаковым. Это важный момент в процессе переформатирования глобального баланса сил.

Пока что не было ни «перемоги», ни «зрады» для нас.

Джерело: блог Іллі Куси

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