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    Китай виділяє гумдопомогу Україні на понад $1,5 млн та заперечує підтримку Росії

    Китай виступає проти війни, і якщо надаватиме будь-яку допомогу, то це буде тільки гуманітарна допомога - Китай виділяє гумдопомогу Україні на понад $1,5 млн та заперечує підтримку Росії
    Китай виступає проти війни, і якщо надаватиме будь-яку допомогу, то це буде тільки гуманітарна допомога
    фото: Ліга.net

    Байден попередив Пекін про наслідки будь-якої допомоги, яку він може надати Росії

    Міністерство закордонних справ Китаю повідомило, що Червоний Хрест Китаю надасть Україні гуманітарну допомогу на суму 10 млн юанів (понад 1,5 млн доларів). Про це повідомляє Sky News.

    Китай пішов на такий крок після того, як президент США Джо Байден попередив Пекін про наслідки будь-якої допомоги, яку він може надати Росії для військових дій в Україні. Це може змусити президента Китаю Сі Цзіньпіна вибирати між давніми прибутковими торговельними відносинами із Заходом і зростаючим стратегічним партнерством з Москвою.

    Також посол Китаю в США Цінь Ган в інтерв'ю телеканалу CBS News заявив, що Китай не надаватиме Росії військову допомогу, а будь-яка інформація про це є дезінформацією. «Поширюється дезінформація про те, що Китай надає військову допомогу Росії. Ми відкидаємо це», – сказав посол.

    На питання ведучої, чи немає в планах Пекіна постачання озброєння країні-агресору, він відповів, що Китай виступає проти війни, і якщо надаватиме будь-яку допомогу, то це буде тільки гуманітарна допомога, а «не зброя та боєприпаси для якоїсь із сторін».

    Нагадаємо, Китай запропонував варіанти припинення війни в Україні. Раніше повідомлялося, що заступник міністра закордонних справ Китаю Ле Юйчен вважає, що санкції Заходу проти Росії через вторгнення до України стають «усе більш обурливими». Окрім того, за його словами, розширення НАТО на схід заганяє цю ядерну державу «в глухий кут».

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    Теги: росія окупанти війна Китай гроші Україна окупація #stoprussia
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    Китай виділяє гумдопомогу Україні на понад $1,5 млн та заперечує підтримку Росії