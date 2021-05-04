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    Російської вакцини в Україні не буде – Степанов

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    Очільник МОЗ України Максим Степанов закликав не вірити російським фейкам - Російської вакцини в Україні не буде – Степанов
    Очільник МОЗ України Максим Степанов закликав не вірити російським фейкам
    Фото: МОЗ

    Росія поширює фейки про інші вакцини і намагається проштовхнути власний «Спутник»

    Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляє, що російської вакцини «Спутник» від коронавірусу в Україні не буде. Про це він сказав, коментуючи оновлений звіт Європейської служби зовнішніх зв'язків (European External Action Service, EEAS), в якому йдеться про штучну дискредитацію нових вакцин проти Covid-19 з боку Росії та Китаю.

    Степанов нагадав, що з початку 2021 року до бази даних EUvsDisinfo додали понад 100 прикладів прокремлівських дезінформаційних заяв щодо вакцинації.

    Він нагадав хвилю бруду, яким поливали AstraZeneca – «зв’язок між вакциною і тромбами не підтвердили, але весь світ поставили на вуха». «Головний автор фейків – Росія, якій не звикати до масового зомбування населення. Через нав’язування неправдивої інформації про інші вакцини всьому світу вона намагається проштовхнути власний «Спутник». Моя позиція принципова і незмінна: «Спутника» в Україні не буде», – заявив міністр.

    Степанов переконаний, що ті, хто нав’язують людям страхи щодо інших вакцин і називають їх «лайном», свідомо чи по дурості підігрують Росії.

    Міністр закликав українців «бути розумнішими, не вірити фейкам, дотримуватися не лише особистої, а й інформаційної гігієни».

    До слова, стало відомо, чому більшість українців не хочуть вакцинуватися від Covid-19.

    Також за прогнозами фахівців восени слід очікувати на четверту хвилю Covid-19, а після Великодня будуть окремі спалахи.

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    Теги: Росія Максим Степанов щеплення вакцинація коронавірус
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