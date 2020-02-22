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    У світі

    США провели військові навчання на випадок ядерного удару РФ по Європі

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    Фото ілюстративне - США провели військові навчання на випадок ядерного удару РФ по Європі
    Фото ілюстративне

    Навчання пройшли на військовій базі в Небрасці

    Сполучені Штати Америки провели військові навчання на випадок можливого ядерного удару з боку Російської Федерації по Європі. 

    Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони США.

    Як зазначається, навчання пройшли на військовій базі в Небрасці. У них взяли участь голова Пентагону Марк Еспер і конгресмен-республіканець Джеф Фортенберрі.

    Російське міністерство закордонних справ вже засудило опрацювання американською стороною сценаріїв нанесення ядерного удару по цілях в Росії.

    При цьому у відомстві додали, що Сполучені Штати почали вкрай небезпечну гру.

    До слова, з погляду Бундесверу захоплення Криму Росією змушує НАТО відновити військовий потенціал.

    Нагадаємо, генсек НАТО попередив про небезпеку нових російських ракет.

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