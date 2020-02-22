США провели військові навчання на випадок ядерного удару РФ по Європі
Навчання пройшли на військовій базі в Небрасці
Сполучені Штати Америки провели військові навчання на випадок можливого ядерного удару з боку Російської Федерації по Європі.
Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони США.
Як зазначається, навчання пройшли на військовій базі в Небрасці. У них взяли участь голова Пентагону Марк Еспер і конгресмен-республіканець Джеф Фортенберрі.
Російське міністерство закордонних справ вже засудило опрацювання американською стороною сценаріїв нанесення ядерного удару по цілях в Росії.
При цьому у відомстві додали, що Сполучені Штати почали вкрай небезпечну гру.
До слова, з погляду Бундесверу захоплення Криму Росією змушує НАТО відновити військовий потенціал.
Нагадаємо, генсек НАТО попередив про небезпеку нових російських ракет.