Батут працює: Ілон Маск пожартував щодо заяви глави Роскосмосу



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Після успішного польоту Crew Dragon «Роскосмос» втратить контракти, які принесли йому $ 4 млрд за дев’ять років, а Ілон Маск застовпить за собою місце головного космічного підрядника NASA

30 травня SpaceX вперше відправила астронавтів на МКС

Засновник SpaceX Ілон Маск після першого успішного запуску пілотованого космічного корабля Crew Dragon нагадав главі «Роскосмосу» Дмитру Рогозіну його давнє висловлювання, передає «Радіо Свобода».

На прес-конференції після запуску директора НАСА Джеймса Брайденстайна та Ілона Маска запитали, чи отримали вони якесь повідомлення від колег із Росії. Брайденстайн відповів, що бачив заяву Рогозіна з привітаннями, і зазначив, що «вони вірять у співробітництво, і я думаю, воно залишиться міцним».

Після цього Маск сказав: «Батут працює», – і розсміявся, як і глава НАСА. Маск додав: «Це внутрішній жарт».

Йшлося про заяву Рогозіна, яку той зробив у 2014 році, після запровадження США санкцій проти Росії за анексію Криму. Тоді Рогозін написав у Twitter, що Росія у відповідь може відмовитися доправляти американських астронавтів на МКС, а для потрапляння на станцію порадив їм скористатися батутом.

30 травня компанія Ілона Маска SpaceX запустила космічний корабель Crew Dragon з двома американськими астронавтами Бобом Бенкеном і Дагом Герлі. Це перший пілотований випробувальний політ приватної компанії до Міжнародної космічної станції (МКС). Запуск космічного корабля Crew Dragon з мису Канаверал у Флориді забезпечила ракета Falcon 9.

Протягом дев’яти попередніх років людей на МКС доставляли тільки російські пілотовані космічні кораблі «Союз». Після успішного польоту Crew Dragon «Роскосмос» втратить контракти, які принесли йому $ 4 млрд за дев’ять років, а Ілон Маск застовпить за собою місце головного космічного підрядника NASA.

До слова, прототип космічного корабля SpaceX вибухнув під час випробування.

Нагадаємо, 21 листопада, під час випробувань на полігоні компанії SpaceX в американському штаті Техас вибухнув прототип ракети нового покоління Starship Mk1.

Як повідомлялося, 4 квітня, на полігоні в штаті Техас під час випробувань знову вибухнув кріогенний резервуар третього прототипу космічного корабля Starship SN3, який компанія Ілона Маска SpaceX розробляє для польотів на Марс.

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