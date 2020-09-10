США скасують перевірку температури пасажирів в аеропортах



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У лютому США почали проводити скринінг для мандрівників, які побували в Китаї, Великій Британії, Ірландії, Бразилії, Ірані та Шенгенській зоні

Перевірку температури у пасажирів, які прибувають з низки країн до США, скасують вже 14 вересня через низьку ефективність процедури

США з понеділка, 14 вересня, скасують перевірку в аеропортах температури пасажирів з низки країн та відмовляться від вимоги, щоб мандрівники, які прибувають з цих країн, приземлялися в 15 визначених аеропортах США. Про це повідомило агентство Reuters.

Зазначається, що Центри з контролю і профілактики захворювань заявили, що скасовують вимогу, тому що скринінг на основі симптомів має обмежену ефективність. «У людей з Covid-19 можуть бути відсутні симптоми або проявляються лише легкі симптоми», – пояснюють медики.

«У лютому США почали проводити скринінг для мандрівників, які побували в Китаї, Великій Британії, Ірландії, Бразилії, Ірані та Шенгенській зоні. Більшості неамериканських громадян, які недавно побували в цих карїнах, забороняли приїжджати до Сполучених Штатів. Всі ці мандрівники повинні були прибувати в визначені 15 аеропортів США», – йдеться у повідомленні.

Американські авіакомпанії, що представляють American Airlines (AAL.O), Delta Air Lines (DAL.N) і United Airlines (UAL.O), заявили, що вони «більше не вірять у те, що є сенс продовжувати перевірку в цих 15 аеропортах, з огляду на надзвичайно низьку кількість пасажирів, ідентифікованих CDC як такі, що потенційно мають проблеми зі здоров'ям»

В авіакомпаніях поінформували, що з 675 тисяч пасажирів, перевірених в 15 аеропортах, менш ніж у 15 осіб виявилися хворими на Covid-19.

Як повідомлялося, у світі станом на 10 вересня від коронавірусу померли понад 900 тисяч людей. Загалом інфікувалися 27 766 325 людей, з них понад 18,6 млн одужали. На першому місці за кількістю заражень і смертей як і раніше залишаються США — там загалом захворіли 6,3 млн людей, 190 тисяч з яких не змогли побороти хворобу і померли від ускладнень. Далі за смертністю - Бразилія (128 539 померлих), Індія (73 890), Мексика (69 049), Велика Британія (41 683).

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп визнав, що свідомо применшував загрозу коронавірусу.