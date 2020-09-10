  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    США скасують перевірку температури пасажирів в аеропортах

    • Розсилка
    У лютому США почали проводити скринінг для мандрівників, які побували в Китаї, Великій Британії, Ірландії, Бразилії, Ірані та Шенгенській зоні - США скасують перевірку температури пасажирів в аеропортах
    У лютому США почали проводити скринінг для мандрівників, які побували в Китаї, Великій Британії, Ірландії, Бразилії, Ірані та Шенгенській зоні

    Перевірку температури у пасажирів, які прибувають з низки країн до США, скасують вже 14 вересня через низьку ефективність процедури

    США з понеділка, 14 вересня, скасують перевірку в аеропортах температури пасажирів з низки країн та відмовляться від вимоги, щоб мандрівники, які прибувають з цих країн, приземлялися в 15 визначених аеропортах США. Про це повідомило агентство Reuters

    Зазначається, що Центри з контролю і профілактики захворювань заявили, що скасовують вимогу, тому що скринінг на основі симптомів має обмежену ефективність. «У людей з Covid-19 можуть бути відсутні симптоми або проявляються лише легкі симптоми», – пояснюють медики.

    «У лютому США почали проводити скринінг для мандрівників, які побували в Китаї, Великій Британії, Ірландії, Бразилії, Ірані та Шенгенській зоні. Більшості неамериканських громадян, які недавно побували в цих карїнах, забороняли приїжджати до Сполучених Штатів. Всі ці мандрівники повинні були прибувати в визначені 15 аеропортів США», – йдеться у повідомленні.

    Американські авіакомпанії, що представляють American Airlines (AAL.O), Delta Air Lines (DAL.N) і United Airlines (UAL.O), заявили, що вони «більше не вірять у те, що є сенс продовжувати перевірку в цих 15 аеропортах, з огляду на надзвичайно низьку кількість пасажирів, ідентифікованих CDC як такі, що потенційно мають проблеми зі здоров'ям»

    В авіакомпаніях поінформували, що з 675 тисяч пасажирів, перевірених в 15 аеропортах, менш ніж у 15 осіб виявилися хворими на Covid-19.

    Як повідомлялося, у світі станом на 10 вересня від коронавірусу померли понад 900 тисяч людей. Загалом інфікувалися 27 766 325 людей, з них понад 18,6 млн одужали. На першому місці за кількістю заражень і смертей як і раніше залишаються США — там загалом захворіли 6,3 млн людей, 190 тисяч з яких не змогли побороти хворобу і померли від ускладнень. Далі за смертністю - Бразилія (128 539 померлих), Індія (73 890), Мексика (69 049), Велика Британія (41 683).

    Зазначимо, що президент США Дональд Трамп визнав, що свідомо применшував загрозу коронавірусу

    США аеропорт Індія Велика Британія Бразилія Мексика президент коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ