Розбробник «Новачка» побажав Росії розпаду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віл Мірзаянов

«Росія – це імперія зла. Вона ще досі тримає в рабстві народи», – переконаний вчений

Один із розробників «Новачка» Віл Мірзаянов прокоментував своє ставлення до Росії, яка тепер активно використовує цю отруту. Вчений був змушений виїхати до США ще у 90-х, але він досі активно слідує за політичною діяльністю Росії з тих пір.

В інтерв’ю «Главкому» Мірзаянов зазначив: «Російська Імперія – це імперія зла. Вона ще досі тримає в рабстві мій татарський народ та інші – башкирський народ, народ комі. І ви самі знаєте, в якій напрузі вона тримає сусідів, як захоплює територію України. Вона так само погрожує країнам Балтії. Це – імперія зла, я в першу чергу так оцінюю Росію».

Мірзаянов визнав, що свого часу він підтримував Бориса Єльцина (колишній президент РФ), але потім зрозумів, що той якимось чином всіх надурив. «Те, що він планував, – побудувати демократичне суспільство, надати права колоніям – нічого не відбулося. Замість цього він розв’язав колоніальну війну на Кавказі. Природа російського імперіалізму не змінилася. В мене є принципова позиція, я бажаю всіма фібрами своєї душі розпаду цієї імперії. Доки ця імперія зла жива, жодній з колишніх колоній, Україні, Білорусі, Грузії та іншим немає ніякої безпеки. Будь-якої хвилини можна очікувати вторгнення і підривної роботи», – зазначив вчений.

У 2008 році Віла Мірзаянова було обрано до президії Міллі Меджлісу (Національних зборів) татарського народу. Після цього, наступного року він став «прем’єром уряду у вигнанні».