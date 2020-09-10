Розбробник «Новачка» побажав Росії розпаду
«Росія – це імперія зла. Вона ще досі тримає в рабстві народи», – переконаний вчений
Один із розробників «Новачка» Віл Мірзаянов прокоментував своє ставлення до Росії, яка тепер активно використовує цю отруту. Вчений був змушений виїхати до США ще у 90-х, але він досі активно слідує за політичною діяльністю Росії з тих пір.
В інтерв’ю «Главкому» Мірзаянов зазначив: «Російська Імперія – це імперія зла. Вона ще досі тримає в рабстві мій татарський народ та інші – башкирський народ, народ комі. І ви самі знаєте, в якій напрузі вона тримає сусідів, як захоплює територію України. Вона так само погрожує країнам Балтії. Це – імперія зла, я в першу чергу так оцінюю Росію».
Мірзаянов визнав, що свого часу він підтримував Бориса Єльцина (колишній президент РФ), але потім зрозумів, що той якимось чином всіх надурив. «Те, що він планував, – побудувати демократичне суспільство, надати права колоніям – нічого не відбулося. Замість цього він розв’язав колоніальну війну на Кавказі. Природа російського імперіалізму не змінилася. В мене є принципова позиція, я бажаю всіма фібрами своєї душі розпаду цієї імперії. Доки ця імперія зла жива, жодній з колишніх колоній, Україні, Білорусі, Грузії та іншим немає ніякої безпеки. Будь-якої хвилини можна очікувати вторгнення і підривної роботи», – зазначив вчений.
У 2008 році Віла Мірзаянова було обрано до президії Міллі Меджлісу (Національних зборів) татарського народу. Після цього, наступного року він став «прем’єром уряду у вигнанні».
У 1994 році рішенням генпрокурора справу закрили через «відсутність у діях Мірзаянова складу злочину». А у 1995 році хімік емігрував до США, де проживає у Принстоні, штат Нью-Джерсі.
Мірзаянов брав активну участь у політичному житті Росії. Під час засідання татарського Міллі Меджлісу (Народного зібрання) у Казані 26 жовтня 2008 був обраний до президії. У 2009 році на конференції, присвяченій відокремленню Татарстану від Росії був обраний «прем’єром уряду у вигнанні». Виступає за незалежність Татарстану.
Один з розробників «Новачка» Віл Мірзаянов: Усіма фібрами душі бажаю Росії розпаду.
Розпад Російської імперії обов'язково продовжиться вже у 21 столітті.