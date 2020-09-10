Від коронавірусу у світі померли понад 900 тисяч людей



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На першому місці за кількістю заражень і смертей як і раніше залишаються США

У світі від коронавірусної хвороби померли вже 902 468 людей. Загалом інфікувалися 27 766 325 людей, з них понад 18,6 млн одужали.

Про це свідчать дані Університету Джонса Хопкінса, який веде статистику у реальному часі.

Станом на ранок 10 вересня на першому місці за кількістю заражень і смертей як і раніше залишаються США — там загалом захворіли 6,3 млн людей, 190 тисяч з яких не змогли побороти хворобу і померли від ускладнень.

Далі за смертністю - Бразилія (128 539 померлих), Індія (73 890), Мексика (69 049), Велика Британія (41 683).

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп визнав, що свідомо применшував загрозу коронавірусу.

Крім того експерти ООН попереджають, що країнам загрожує продуктова криза. За даними ООН, в серпні 2020 року вартість продуктів харчування зросла третій місяць поспіль і досягла свого максимального значення з лютого. Експерти стверджують, що, хоча не виникає нагальної нестачі продовольства, ферми потерпають від пандемії коронавірусу, яка перешкоджає ланцюгам поставок.

Коронавірус в Україні

Всього 145612

Хворіють 76712

Одужали 65877

Померли 3023

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Нагадаємо, в Україні за позаминулу добу, 8 вересня виявлено ще людей, які захворіли на Covid-19. Це на 140 випадків більше, ніж днем раніше (2411). Одужали за минулу добу – 940 (днем раніше – 940), померли – 57 (57). Загалом від початку пандемії станом на ранок 9 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 143030 людей, одужали 63546 осіб, летальних випадків – 2934.