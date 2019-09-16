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    У світі

    Трамп звинуватив Іран у брехні щодо атаки на нафтові об'єкти в Саудівській Аравії

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    Президент США Дональд Трамп - Трамп звинуватив Іран у брехні щодо атаки на нафтові об'єкти в Саудівській Аравії
    Президент США Дональд Трамп

    Трамп порівняв напад на однин з найбільших у світі нафтопереробних заводів з інцидентом, коли Іран збив безпілотник США

    Президент США Дональд Трамп звинуватив іранське керівництво в послідовних спробах збрехати світові, цього разу – про підтримку нападів на нафтові об’єкти Саудівської Аравії, так само як Тегеран брехав про збитий американський дрон.

    Про це глава Білого дому написав у понеділок на офіційній Twitter-сторінці.

    «Пам'ятаєте, коли Іран збив безпілотник і свідомо заявляв, що він перебував у їхньому «повітряному просторі», коли насправді його там не було й близько. Вони суворо дотримувалися цієї історії, усвідомлюючи, що то була дуже велика брехня. Зараз вони кажуть, що не мають нічого спільного з атакою на Саудівську Аравію. Тож, подивимось», – написав Трамп.

    Нагадаємо, раніше у Саудівській Аравії на території одного з найбільших у світі нафтопереробних заводів компанії Saudi Aramco в результаті атаки безпілотника сталася пожежа.

    США назвали обстріл безпрецедентним нападом Тегерана на світові поставки нафти й закликали всі країни рішуче засудити інцидент. Іран зі свого боку заперечив причетність до атак.

    У Багдаді стверджують, що США не підозрюють Ірак в атаці на нафтову промисловість Саудівської Аравії.

    Зазначимо, що президент США Дональд Трамп дозволив відкрити нафтові резерви США після атаки в Саудівській Аравії.

    Напередодні Саудівська Аравія вдвічі знизала видобуток нафти після атаки безпілотників.

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