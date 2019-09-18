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    Іран попередив США про відсіч у випадку атаки

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    Іран попередив США про відсіч у випадку атаки

    Тегеран: відплата на атаку США не обмежиться джерелом удару

    Тегеран попередив Вашингтон про те, що будь-яка американська військова акція не залишиться без відповіді. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

    Відповідне послання було передано через посольство Швейцарії в Ірані, яке представляє американські інтереси в країні і виступає як канал комунікації.

    При цьому Тегеран попередив американську сторону про те, що іранська відповідь на будь-яку атаку не обмежиться лише ударом по джерелу атаки. Тим самим Іран натякнув на можливість атаки на американські інтереси на всьому Близькому Сході, використовуючи підконтрольні Тегерану сили в Лівані, Сирії, Іраку і Ємені.

    Окрім того іранська сторона в своєму посланні до уряду США наголосила на тому, що не стоїть за атакою на нафтові об’єкти Саудівської Аравії, яка сталася на вихідних. 

    Раніше Трамп звинуватив Іран у брехні щодо атаки на нафтові об'єкти в Саудівській Аравії.

    Зазначимо, що президент США Дональд Трамп дозволив відкрити нафтові резерви США після атаки в Саудівській Аравії.

    Напередодні Саудівська Аравія вдвічі знизала видобуток нафти після атаки безпілотників.

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