Іран попередив США про відсіч у випадку атаки



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Тегеран: відплата на атаку США не обмежиться джерелом удару

Тегеран попередив Вашингтон про те, що будь-яка американська військова акція не залишиться без відповіді. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

Відповідне послання було передано через посольство Швейцарії в Ірані, яке представляє американські інтереси в країні і виступає як канал комунікації.

При цьому Тегеран попередив американську сторону про те, що іранська відповідь на будь-яку атаку не обмежиться лише ударом по джерелу атаки. Тим самим Іран натякнув на можливість атаки на американські інтереси на всьому Близькому Сході, використовуючи підконтрольні Тегерану сили в Лівані, Сирії, Іраку і Ємені.

Окрім того іранська сторона в своєму посланні до уряду США наголосила на тому, що не стоїть за атакою на нафтові об’єкти Саудівської Аравії, яка сталася на вихідних.

Раніше Трамп звинуватив Іран у брехні щодо атаки на нафтові об'єкти в Саудівській Аравії.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп дозволив відкрити нафтові резерви США після атаки в Саудівській Аравії.

Напередодні Саудівська Аравія вдвічі знизала видобуток нафти після атаки безпілотників.