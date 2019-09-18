Трамп доручив мінфіну США розширити санкції проти Ірану



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Президент США Дональд Трамп

Трамп заявив про розширення санкцій на тлі загострення напруженості у відносинах між Вашингтоном і Тегераном

Президент США Дональд Трамп доручив міністерству фінансів США розширити санкції проти Ірану

Про це він написав у Twitter.

Трамп заявив про розширення санкцій на тлі загострення напруженості у відносинах між Вашингтоном і Тегераном. Раніше США звинуватила Тегеран у нападі на нафтову інфраструктуру Саудівської Аравії.

«Я тільки що доручив міністру фінансів істотно збільшити санкції щодо країни Іран», - написав Трамп.

Напередодні Іран попередив США про відсіч у випадку атаки.

Раніше Трамп звинуватив Іран у брехні щодо атаки на нафтові об'єкти в Саудівській Аравії.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп дозволив відкрити нафтові резерви США після атаки в Саудівській Аравії.

Напередодні Саудівська Аравія вдвічі знизала видобуток нафти після атаки безпілотників.