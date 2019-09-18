Трамп доручив мінфіну США розширити санкції проти Ірану
Трамп заявив про розширення санкцій на тлі загострення напруженості у відносинах між Вашингтоном і Тегераном
Президент США Дональд Трамп доручив міністерству фінансів США розширити санкції проти Ірану
Про це він написав у Twitter.
Трамп заявив про розширення санкцій на тлі загострення напруженості у відносинах між Вашингтоном і Тегераном. Раніше США звинуватила Тегеран у нападі на нафтову інфраструктуру Саудівської Аравії.
«Я тільки що доручив міністру фінансів істотно збільшити санкції щодо країни Іран», - написав Трамп.
Напередодні Іран попередив США про відсіч у випадку атаки.
Раніше Трамп звинуватив Іран у брехні щодо атаки на нафтові об'єкти в Саудівській Аравії.
Зазначимо, що президент США Дональд Трамп дозволив відкрити нафтові резерви США після атаки в Саудівській Аравії.
Напередодні Саудівська Аравія вдвічі знизала видобуток нафти після атаки безпілотників.