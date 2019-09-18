  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Трамп доручив мінфіну США розширити санкції проти Ірану

    • Розсилка
    Президент США Дональд Трамп - Трамп доручив мінфіну США розширити санкції проти Ірану
    Президент США Дональд Трамп

    Трамп заявив про розширення санкцій на тлі загострення напруженості у відносинах між Вашингтоном і Тегераном

    Президент США Дональд Трамп доручив міністерству фінансів США розширити санкції проти Ірану

    Про це він написав у Twitter.

    Трамп заявив про розширення санкцій на тлі загострення напруженості у відносинах між Вашингтоном і Тегераном. Раніше США звинуватила Тегеран у нападі на нафтову інфраструктуру Саудівської Аравії.

    «Я тільки що доручив міністру фінансів істотно збільшити санкції щодо країни Іран», - написав Трамп.

    Напередодні Іран попередив США про відсіч у випадку атаки.

    Раніше Трамп звинуватив Іран у брехні щодо атаки на нафтові об'єкти в Саудівській Аравії.

    Зазначимо, що президент США Дональд Трамп дозволив відкрити нафтові резерви США після атаки в Саудівській Аравії.

    Напередодні Саудівська Аравія вдвічі знизала видобуток нафти після атаки безпілотників.

    Читайте також
    Мінфін США економіка санкції Іран Дональд Трамп президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ