Державне телебачення Білорусі з понеділка вийде на страйк



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Співробітники Белтелерадіокомпанії мають намір провести 17 серпня страйк Фото: Єврорадіо

Після оголошення планів про страйк до редакції державних білоруських телеканалів прийшов ОМОН

Співробітники Національної державної телерадіокомпанії (НГТРК) мають намір провести 17 серпня страйк.

Про свої плани вони повідомили голови Ради Республіки Наталі Кочановій і прес-секретарю Олександра Лукашенка Наталі Ейсмонт на зустрічі, яка відбулася ввечері 15 серпня в приміщенні НГТРК.

Як повідомив агентству БелаПАН один з учасників заходу, зустріч почалася близько 18:00 і тривала приблизно годину. Спочатку в колективі зробили перекличку - хто за кого голосував на президентських виборах.

З'ясувалося, що більше було піднято рук тих, хто голосував за Світлану Тихановську. Після цього співробітникам сказали, що «тут ніхто нікого не тримає».

Кочанова заявила, що «нікого ніколи не обманювала». Вона стала розповідати про «ляльковода», відсутність пенсій в 1990-і роки, а після запитала у присутніх: невже «вони цього хочуть»?

«Нам сказали, що якщо ми не в змозі бачити самі, що відбувається, то нам ніхто не допоможе», - розповів представник компанії.

Кочанова визнала, що бити людей не можна, що це погано, а на питання, хто за це відповість, запевнила, що з цим «обов'язково будуть розбиратися».

Співробітники Белтелерадіокомпанії запитали у Кочанової, чому в ефірі держканалів показують «зеків, а не побитих дівчат».

Голова НГТРК Іван Ейсмонт зазначив, що репортерів на цій зустрічі немає, тому що «частина - в лікарнях з інфарктом, частина - поїхала з міста, тому що їм вже чотири місяці загрожують». Було також заявлено, що щодо співробітників державної телерадіокомпанії відбувається «зрежисоване цькування».

ЗМІ повідомляють, що після оголошення планів про страйк до редакції державних білоруських телеканалів прийшов ОМОН.

Під час зустрічі в фойє будівлі Белтелерадіокомпанії знаходилося вісім силовиків в екіпіровці. Учасників зустрічі не хотіли випускати через центральний вхід в будівлю, але після того, як вони стали голосно обурюватися, пропустили.

Напередодні стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв - 1,2%, Анна Канопацька - 1,67%, Сергій Черечень - 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.

Також зазначимо, що опоненти Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі не визнали його перемогу після оголошення результатів у п'ятницю, 14 серпня.

Після оголошення результатів виборів президента Білорусі опозиційна кандидатка Світлана Тихановська заявила про створення координаційної ради з передачі влади.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян натякнула, що Росії потрібно ввести своїх військових у Білорусь, у якій уже кілька днів протестують громадяни, незгодні з результатами президентських виборів.

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