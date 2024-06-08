Стало відомо, хто стоїть за атакою на російський Моздок

Український дрон у небі над Північню Осетією

Наліт дронів на Північну Осетію – це операція ГУР

За атакою дронів на Північну Осетію й, зокрема, місто Моздок стоїть Головне управління розвідки Міноборони (ГУР). Про це повідомило rbc.ua із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що атака сталася в ніч на 8 червня. Наліт дронів на Північну Осетію – це операція ГУР Міноборони. Наслідки атаки уточнюються.

Нагадаємо, що, за даними оборонного відомства країни-агресорки, сьогодні вранці один безпілотний літальний апарат було знищено над територією Республіки Північна Осетія-Аланія.

Губернатор регіону уточнив, що в Моздоку силами ППО було збито три безпілотники. Місцева влада вже стверджує, що БпЛА прилетіли «з українського боку». Їхньою метою, попередньо, був військовий аеродром.

Дрони вперше атакували Моздок, звідки злітають ворожі винищувачі pic.twitter.com/Cg6gfRrRkN — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 8, 2024

Як відомо, саме з аеродрому Моздок злітають винищувачі МіГ-31К та бомбардувальники Ту, які обстрілюють Україну.

Зазначимо, що Північна Осетія розташована на значній відстані від зони бойових дій. До прикладу, цей регіон і Запоріжжя розділяє близько 900 км по прямій.