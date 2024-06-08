Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Стало відомо, хто стоїть за атакою на російський Моздок

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Стало відомо, хто стоїть за атакою на російський Моздок
Український дрон у небі над Північню Осетією
скріншот відео

Наліт дронів на Північну Осетію – це операція ГУР

За атакою дронів на Північну Осетію й, зокрема, місто Моздок стоїть Головне управління розвідки Міноборони (ГУР). Про це повідомило rbc.ua із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що атака сталася в ніч на 8 червня. Наліт дронів на Північну Осетію – це операція ГУР Міноборони. Наслідки атаки уточнюються.

Нагадаємо, що, за даними оборонного відомства країни-агресорки, сьогодні вранці один безпілотний літальний апарат було знищено над територією Республіки Північна Осетія-Аланія.

Губернатор регіону уточнив, що в Моздоку силами ППО було збито три безпілотники. Місцева влада вже стверджує, що БпЛА прилетіли «з українського боку». Їхньою метою, попередньо, був військовий аеродром.

Як відомо, саме з аеродрому Моздок злітають винищувачі МіГ-31К та бомбардувальники Ту, які обстрілюють Україну.

Зазначимо, що Північна Осетія розташована на значній відстані від зони бойових дій. До прикладу, цей регіон і Запоріжжя розділяє близько 900 км по прямій.

Теги: розвідка росія війна ГУР дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти продовжують нести великі втрати у техніці та живій силі
Коли у росіян закінчиться бронетехніка. Обережний прогноз
2 червня, 14:53
«Тайвань уже поглядом шукає на горизонті американські авіанносці»
Захід проти Китаю. Що відбувається в індо-тихоокеанському регіоні
23 травня, 20:57
Правоохоронці зафіксували зловживання на мільйони гривень у ході зведення оборонних споруд у Харківській області
Оборонний вал на Харківщині. Великий «розпил» у деталях Війна і гроші
15 травня, 14:05
За даними розвідки, Росія не спроможна успішно застосовувати боєприпаси по визначених цілях
Британська розвідка проаналізувала, чому РФ скидає бомби на свою територію
11 травня, 11:23
Пекін заявив, що залишається «на боці миру та діалогу»
Британія звинуватила Китай у допомозі РФ. Що відповів Пекін
23 травня, 21:00
У тимчасово окупованому Бердянську прогримів вибух
У тимчасово окупованому Бердянську прогримів вибух
12 травня, 21:48
Протягом поточної доби на фротні відбулося понад 90 бойових зіткнень
Активність окупантів на Харківщині сповільнено – Генштаб
19 травня, 17:31
Автівка «швидкої», яку сьогодні атакували росіяни
Росіяни скинули вибухівку на авто «швидкої» у Нікополі: водій загинув на місці
29 травня, 16:56
Путін на зустрічі Сі Цзіньпіном обговорив три ключові питання
Про що Путін просив Сі Цзіньпіна на зустрічі: подробиці візиту диктатора до Китаю
3 червня, 15:25

Соціум

Стало відомо, хто стоїть за атакою на російський Моздок
Стало відомо, хто стоїть за атакою на російський Моздок
Поляки можуть надовго заблокувати один із пунктів пропуску на кордоні
Поляки можуть надовго заблокувати один із пунктів пропуску на кордоні
Дрони вперше атакували Моздок, звідки злітають ворожі винищувачі
Дрони вперше атакували Моздок, звідки злітають ворожі винищувачі
Безугла повернулася з фронту й зробила чергову гучну заяву
Безугла повернулася з фронту й зробила чергову гучну заяву
РФ оголосила в розшук Юлію Тимошенко
РФ оголосила в розшук Юлію Тимошенко
Поляки змінили ставлення до українських біженців: дані дослідження
Поляки змінили ставлення до українських біженців: дані дослідження

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
Генсек ООН не братиме участь у Глобальному саміті миру
25K
Уряд прибрав скандальну умову для отримання відстрочки від мобілізації
23K
Один з найбагатших бізнесменів Польщі знайдений мертвим неподалік від власного дому
8641
Вибухи в Криму, напад на прем'єрку Данії: головне за ніч
6780
Молдова знайшла причину виселити українських біженців із житла
6282
На Україну суне негода: оголошено штормове попередження

Новини

Вибухи в Криму, напад на прем'єрку Данії: головне за ніч
Сьогодні, 06:57
Постачання Києву винищувачів Mirage 2000-5 з Франції: нові деталі від міністра Лекорню
Вчора, 20:19
Кількість загиблих цивільних в Україні зросла до найвищого рівня за рік – ООН
Вчора, 17:43
Пожежа на Київщині, вибухи на Хмельниччині: головне за ніч
Вчора, 06:56
НАБУ з'ясовує обставини зриву поставки в Україну захисних систем «Щит»
6 червня, 22:14
Глава Федерації роботодавців транспорту оцінив норму про імпорт 80% потрібної електроенергії
6 червня, 20:21

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua