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У тимчасово окупованому Бердянську прогримів вибух

Наталія Порощук
glavcom.ua
У тимчасово окупованому Бердянську прогримів вибух
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Ймовірно вибух стався в центральній частині міста

У тимчасово окупованому Бердянську було чутно звук вибуху. Про це повідомляє начальник Бердянської МВА Вікторія Галіціна.

«Гучно у Бердянську! Мешканці повідомляють про гучний вибух, який чули в різних мікрорайонах міста», – йдеться у повідомленні.

Місцеві пабліки пишуть, що вибух стався в центральній частині міста.

До слова, триває 809-й день повномасштабної війни в Україні. Загалом, протягом доби ворог завдав 13 ракетних та 118 авіаційних ударів, здійснив 120 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

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Теги: Бердянськ Україна українці війна окупанти окупація вибух

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