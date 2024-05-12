У тимчасово окупованому Бердянську прогримів вибух

Ймовірно вибух стався в центральній частині міста

У тимчасово окупованому Бердянську було чутно звук вибуху. Про це повідомляє начальник Бердянської МВА Вікторія Галіціна.

«Гучно у Бердянську! Мешканці повідомляють про гучний вибух, який чули в різних мікрорайонах міста», – йдеться у повідомленні.

Місцеві пабліки пишуть, що вибух стався в центральній частині міста.

До слова, триває 809-й день повномасштабної війни в Україні. Загалом, протягом доби ворог завдав 13 ракетних та 118 авіаційних ударів, здійснив 120 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.