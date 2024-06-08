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Дрони вперше атакували Моздок, звідки злітають ворожі винищувачі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Дрони вперше атакували Моздок, звідки злітають ворожі винищувачі
Дрони вперше атакували російський Моздок
фото: Генштаб ЗСУ (ілюстративне)

У Моздоку ворожа ППО нібито збила три безпілотники

У суботу 8 червня дрони вперше атакували російський Моздок, що в Північній Осетії. Саме тут розташований аеродром, із якого злітають літаки, націлені на Україну. Про це повідомило міноборони РФ та глава регіону Сергій Міняйло.

За даними оборонного відомства країни-агресорки, сьогодні вранці один безпілотний літальний апарат було знищено над територією Республіки Північна Осетія-Аланія.

Губернатор регіону уточнив, що в Моздоку силами ППО було збито три безпілотники.

Місцева влада вже стверджує, що БпЛА прилетіли «з українського боку». Їхньою метою, попередньо, був військовий аеродром.

Як відомо, саме з аеродрому Моздок злітають винищувачі МіГ-31К та бомбардувальники Ту, які обстрілюють Україну.

Зазначимо, що Північна Осетія розташована на значній відстані від зони бойових дій. До прикладу, цей регіон і Запоріжжя розділяє близько 900 км по прямій.

Нагадаємо, що в ніч на 8 червня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Глава окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Розвозжаєв заявив про нібито знищений безекіпажний катер у районі Стрілецької бухти Севастополя. 

Раніше Міноборони країни-агресорки заявило, що в ніч на 7 червня сили протиповітряної оборони знищили або перехопили 28 безпілотників над трьома областями, а також над тимчасово окупованим Кримом та Азовським морем. Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що російська ППО знищила або перехопила одинадцять БпЛА над Кримським півостровом, вісім дронів над акваторією Азовського моря, шість дронів над територією Краснодарського краю; два безпілотники над територією Білгородської області та один над територією Ростовської області.

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Теги: росія війна винищувач дрон

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