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Про що Путін просив Сі Цзіньпіна на зустрічі: подробиці візиту диктатора до Китаю

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Про що Путін просив Сі Цзіньпіна на зустрічі: подробиці візиту диктатора до Китаю
Путін на зустрічі Сі Цзіньпіном обговорив три ключові питання
фото з відкритих джерел

Серед іншого диктатор просив Сі не їхати в Швейцарію

Російський диктатор Володимир Путін, під час своєї нещодавньої поїздки в Пекінн, на зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном обговорив три ключові питання. Переговори щодо газопроводу застрягли через цінові вимоги Китаю. Про це повідомляють джерела Financial Times.

Зауважується, що  російський диктатор оголосив Цзіньпіну три прохання, одним з яких було не долучатись цього року до Глобального саміту миру для України.

Окрім цього господар Кремля просив Сі Цзіньпіна про такі речі:

  • укласти угоду стосовно будівництва газопроводу «Сили Сибіру-2»;
  • посилити активність китайських банків у Росії.

За словами обізнаних джерел, на які посилається видання, Китай має намір купувати російський газ за ціною, що близька до субсидованих РФ внутрішніх цін. Крім того, додається, що Сі Цзіньпін готовий купувати лише частину загальної запланованої потужності трубопроводу за рік в 50 млрд кубометрів газу.

Москва вважає вимоги Пекіна щодо ціни та обсягів поставок необґрунтованими. За інформацією британської газети, Китай прагне отримувати газ за цінами, близькими до російських внутрішніх, які суттєво субсидуються. Крім того, КНР хоче закуповувати лише частину запланованої потужності газопроводу, що становить 50 млрд кубометрів газу на рік.

Джерела видання звернули увагу на те, що голова «Газпрому» Олексій Міллер не був присутній у складі російської делегації під час візиту Путіна до Пекіна. За даними газети, у ще неопублікованому звіті великого російського банку «Сили Сибіру-2» була виключена з базового прогнозу для «Газпрому», що призвело до зниження очікуваного прибутку компанії майже на 15% у 2029 році, коли, за прогнозом банку, газопровід має запрацювати.

Також видання повідомляє, що Китай і Росія обговорюють можливість фінансування торгівлі компонентами для російської оборонної промисловості за участю одного або кількох китайських банків, що може викликати санкції з боку США.

Вашингтон звинувачує Пекін у підтримці російської оборонно-промислової бази через постачання верстатів, напівпровідників та інших товарів подвійного призначення. КНР заперечує ці звинувачення, називаючи торгові відносини з РФ «нормальними».

Крім того, FT зазначає, що 31 травня Китай оголосив про пропуск саміту щодо України у Женеві. За даними газети, угода щодо «Сили Сибіру-2» залишається невизначеною, а передбачуване співробітництво з китайськими банками буде меншим, ніж очікувала Росія.

Кремль та китайська влада не відповіли на запити FT прокоментувати цю інформацію, а «Газпром" відмовився від коментарів.

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Теги: путін росія Газпром санкції Китай диктатор переговори Сі Цзіньпін

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