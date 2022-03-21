Стало відомо, коли Байден долучиться до обговорення щодо введення миротворців в Україну

Президент США їде на екстрений саміт НАТО

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфлід розповіла, що американський президент Джо Байден, який їде на екстрений саміт НАТО в четвер, під час візиту до Польщі 25 березня обговорить питання введення миротворчого контингенту в Україну. Про це повідомляє пресслужба Місії США в ООН.

Вона звернула увагу, що Байден «ясно дав зрозуміти», що США не будуть розміщувати американські війська в Україні.

«Ми не хочемо, щоби це переросло на війну зі Сполученими Штатами. Але ми підтримаємо наших союзників по НАТО. У нас є війська, як ви знаєте, в країнах НАТО, і президент ясно дав зрозуміти, що в разі нападу на будь-яку з наших країн НАТО відповідно до статті V ми будемо підтримувати ці країни та захищати ці країни», – заявила дипломат.

Томас-Грінфлід додала, що не може сказати, які рішення будуть схвалені на цій конференції НАТО, та як Альянс відреагує на пропозицію Польщі про відправку озброєних миротворців в Україну.

«Що я можу сказати, так це те, що наразі американських військ в Україні не буде. Президент ясно сказав про це, і інші країни НАТО можуть вирішити, що вони хочуть ввести війська на територію України. Це буде рішення, яке вони повинні прийняти», – говорить посол.

Також Томас-Грінфлід зазначила, що США не бачать особливих шансів на прорив у переговорах України з РФ, назвавши їх «односторонніми».

«Ми підтримали переговори, які президент Зеленський намагався провести з росіянами, і я дійсно використовую слово «намагався», тому що переговори здаються односторонніми, і росіяни не схилялися до жодної можливості переговорного і дипломатичного рішення», – сказала вона.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що питання про відправлення миротворчої місії НАТО було обговорено з усіма найближчими союзниками. Його буде представлено на наступному саміті Альянсу, який відбудеться 24 березня.

Як відомо, Польща пропонує відправити в Україну миротворчу місію НАТО. Про це сказав віцепрем’єр уряду Польщі Ярослав Качиньський за результатами зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Також міністр оборони Данії Мортен Бьодсков заявив, що Данія готова відправити своїх миротворців до України, якщо відповідна місія буде розпочата.

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