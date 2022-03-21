Польща готова конфіскувати майно Росії на своїй території

Нерухомість і фінансові активи росіян потраплять під арешт

У Варшаві заявили про рішуче налаштування забрати російську власність

У Польщі заявили, що мають намір конфіскувати російське майно, яке знаходиться на її території. Мовиться про нерухомість та фінансові активи. Відповідну інформацію оприлюднив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у інтерв'ю місцевому виданню wprost.pl.

«У нас немає російських яхт. Але є трохи нерухомості і фінансові активи, тобто акції компаній, які ми повинні забрати. У всякому разі, наш коаліція рішуче за це», – пояснив Моравецький.

Попередньо відомо, що уряд Польщі обговорить з опозицією питання щодо війни в Україні.

Зокрема однією з тем, що обговорюватиметься, буде конфіскація російського майна, яке перебуває у Польщі.

Нагадаємо, Польща приєдналася до розслідування воєнних злочинів РФ.

Раніше в Італії заарештували нерухомість найбагатшого російського мільярдера.

Також футболісти Шотландії i Польщі проведуть товариський матч на підтримку України.

До слова, британські спецслужби займуться пошуком активів Путіна в країні.

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