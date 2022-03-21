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    Польща готова конфіскувати майно Росії на своїй території

    Нерухомість і фінансові активи росіян потраплять під арешт - Польща готова конфіскувати майно Росії на своїй території
    Нерухомість і фінансові активи росіян потраплять під арешт
    фото з відкритих джерел

    У Варшаві заявили про рішуче налаштування забрати російську власність

    У Польщі заявили, що мають намір конфіскувати російське майно, яке знаходиться на її території. Мовиться про нерухомість та фінансові активи. Відповідну інформацію оприлюднив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у інтерв'ю місцевому виданню wprost.pl.

    «У нас немає російських яхт. Але є трохи нерухомості і фінансові активи, тобто акції компаній, які ми повинні забрати. У всякому разі, наш коаліція рішуче за це», – пояснив Моравецький.

    Попередньо відомо, що уряд Польщі обговорить з опозицією питання щодо війни в Україні.

    Зокрема однією з тем, що обговорюватиметься, буде конфіскація російського майна, яке перебуває у Польщі.

    Нагадаємо, Польща приєдналася до розслідування воєнних злочинів РФ.

    Раніше в Італії заарештували нерухомість найбагатшого російського мільярдера.

    Також футболісти Шотландії i Польщі проведуть товариський матч на підтримку України.

    До слова, британські спецслужби займуться пошуком активів Путіна в країні.

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    Теги: росія коаліція окупанти Польща нерухомість війна арешт Україна уряд майно окупація #stoprussia
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    Польща готова конфіскувати майно Росії на своїй території