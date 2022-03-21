Незважаючи на війну збірна України з хокею зіграє на чемпіонаті світу

Головний турнір року пройде з 25 квітня до 1 травня у Польщі

Незважаючи на війну в Україні національна збірна України під керівництвом Вадима Шахрайчука розпочне підготовку до світового форуму у Катовіцах (Польща), де з 25 квітня до 1 травня відбудеться чемпіонат світу у Дивізіоні I (група B). Про це повідомляє сайт Федерації хокею України.

У Дивізіоні IB у Катовіце квінтет учасників сформували: Польща, Японія, Естонія, Сербія та Україна. В нашій групі тільки переможець підвищаться у класі, а остання команда вилетить у нижчій ешелон чемпіонату світу. У вищому від наш Дивізіоні ІА у Любляні виступатимуть: Корея, Словенія, Угорщина, Румунія та Литва. Перші дві команди за підсумками турніру отримають квитки до еліти.

Окрім того, що українське представництво буде і на юнацькому чемпіонаті планети до 18 років. «Зелене світло» на підготовку та участь у світовому змаганні дано і для юніорської збірної України, якою керує головний тренер Олександр Бобкін. ЧС-2022 у Дивізіоні IB для нашої команди пройде в італійському Асьяго з 25 квітня до 1 травня. Серед суперників «синьо-жовтих» – команди Італії, Австрії, Угорщини, Словенії та Польщі.

А ось жіноча національна збірна України у 2022 році пропустить чемпіонат світу у Дивізіоні IIIA, який заплановано на 4-7 квітня у болгарській Софії. Участь команди Євгена Аліпова в цьому турнірі неможлива у зв’язку з тим, що більшість дівчат-кандидатів у збірну перебувають у різних куточках світу, а терміни змагання не дозволять підготувати команду належним чином.

Як повідомляв «Главком» раніше, через усунення від участі у топ-дивізіоні чемпіонату світу національних збірних Росії та Білорусі, Рада Міжнародної федерації хокею (IIHF) змушена була внести низку змін до складу учасників ЧС-2022, зберігши у вищому дивізіоні 16 учасників, а перший дивізіон (групи A та B) скоротити з 6 до 5 учасників змагань. Зокрема, IIHF автоматично підняла у вищий ешелон світового хокею національні збірні Франції та Австрії – команди з найвищим рейтингом серед тих, які спочатку мали виступати в турнірі рангом нижче. Їхнє місце у Дивізіоні I (група A) віддано збірній Литви, яка готувалася до виступу у Дивізіоні IB, але екстрено підвищилася у класі також завдяки своїм рейтинговим позиціям.