Україна працює над питанням про введення миротворців – МЗС

Проблема у тому, що для миротворців потрібна підтримка Ради безпеки ООН, членом якої є Росія

Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна працює над питанням про введення миротворців. Однак для цього потрібна підтримка Ради безпеки ООН, членом якої є Росія.

«Це питання теж в роботі (введення миротворців в Україну – ред.). Для його реалізації є декілька шляхів. Базовий шлях, на жаль, заблокований, тому що потрібна підтримка Ради безпеки ООН, а Росія не хоче підтримувати це рішення. Це теж опція, над якою ми працюємо. Утім, українці повинні зберігати віру в ЗСУ та сили тероборони, бо це наша земля, наші люди, і ми маємо себе обороняти», – зазначив Кулеба.

Додамо, що 3 березня Верховна Рада України підтримала звернення до ООН із проханням про введення до країни миротворців. Парламент України також просить генсека ООН стати посередником у вирішенні конфлікту.

Також міністр розповів, що Україна візьме участь у засіданні міністрів країн НАТО. Воно відбудеться 4 березня.

«У нас питання стоїть ширше. Це протиповітряна та протиракетна оборона України, це наше найбільш вразливе місце. Тому треба говорити не лише про закриття неба, але й про систему та дуже серйозну підтримку з боку партнерів ППО України, тобто про надання нам конкретного важкого озброєння», – заявив Кулеба.

За його словами, передача «Стінгерів» та інших переносних ЗРК – добра справа, але Україна потребує серйознішої протиповітряної зброї. Над цим і працюватиме МЗС.

Нагадаємо, 2 березня петиція про закриття неба над Україною зібрала мільйон підписів.

«Ми, люди в усьому світі, просимо країни-члени НАТО та дружні для України країни закрити повітряний простір над Україною та розмістити в Україні миротворчі війська, надати військову допомогу Києву та підтримати український народ», – йшлося у петиції.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив, що президент і наша дипломатія дуже потужно працюють над тим, щоб небо таки закрили.

«Якщо ми цього не зробимо – наші діти будуть незахищеними. Зараз це питання номер один», – сказав Данілов.

Україна домагається закриття неба над Україною, що означатиме, що всі літаки, дрони, ракети та будь-які інші літальні пристрої збиватимуться. Тобто НАТО контролюватиме повітряний простір. Захід тягне із цим рішенням, тому що не хоче прямо вв'язуватися у війну з Росією.

Нагадаємо, 27 лютого в Україні розпочався збір підписів під петицією до країн-членів НАТО з проханням надати військову допомогу та ввести миротворчий контингент для захисту від російської агресії.

Напередодні Зеленський закликав Німеччину закрити небо над Україною.

Тим часом генсек НАТО Йенс Столтенберг виключив можливість введення безпольотної зони над Україною в умовах повномасштабного вторгнення Росії. Столтенберг додав, що Росія веде проти України «брутальний конфлікт». За його словами, на НАТО лежить відповідальність, щоб він не переріс у повномасштабну війну у Європі.

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