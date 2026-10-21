11 угорських мерів виступили із заявою про Україну

Посадовці пообіцяли використати всі доступні ресурси для підтримки українських міст-побратимів

Мери семи міст Угорщини та чотирьох районів Будапешта, які підтримують побратимські відносини з українськими громадами, оприлюднили спільне звернення на підтримку України. Посадовці порівняли боротьбу українців проти російської агресії з Угорською революцією 1956 року та закликали місцеву владу країни допомогти Україні напередодні зими. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт міської ради Будапешта.

Зазначимо, що в Угорщині керівники районів Будапешта офіційно мають посаду мера (polgármester). Відповідно до закону Угорщини про місцеве самоврядування, у столиці діє дворівнева система управління: Будапешт має загальноміське самоврядування на чолі з головним мером (főpolgármester), а кожен із 23 районів – власне самоврядування та мера.

Відкритий лист з'явився напередодні 70-ї річниці Угорської революції та визвольної боротьби 1956 року. У зверненні посадовці наголосили, що українці сьогодні захищають ті самі цінності, за які угорці боролися сім десятиліть тому.

«Те, чим для нас були революція та визвольна боротьба 1956 року, сьогодні для українців є оборонною війною проти російської агресії. Ми рішуче засуджуємо повномасштабну війну, розв'язану політичним керівництвом Росії проти України, яка триває вже понад чотири з половиною роки», – йдеться у листі.

Автори звернення підкреслили, що жодні історичні образи, політичні інтереси чи прагнення великих держав до панування не можуть виправдати військове вторгнення до незалежної країни.

Окрему увагу угорські мери приділили підготовці України до зими. На їхню думку, побратимські відносини між містами мають передбачати не лише офіційні зустрічі та спільні заходи, а й реальну підтримку в складні часи.

«Ми, підписанти цієї заяви, зобов'язуємося в міру наших можливостей використовувати всі наявні засоби, щоб допомагати відповідним українським населеним пунктам, приділяючи особливу увагу підготовці до наближення зими та найнагальнішим гуманітарним потребам населення», – заявили посадовці.

Крім того, мери закликали інші органи місцевого самоврядування Угорщини долучитися до ініціативи. Йдеться як про громади, які вже мають міста-побратими в Україні, так і про ті, що лише планують налагодити співпрацю. Посадовці запропонували угорським громадам зв'язатися з українськими партнерами, з'ясувати їхні потреби та залучити до надання допомоги місцевих жителів, громадські організації, установи й підприємства.

Відкритого листа підписали мери Сегеда, Секешфегервара, Ерда, Геделле, Годмезевашаргея, Сомбатгея, Будайорша, а також очільники чотирьох районів Будапешта.

Нагадаємо, 16 жовтня президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Угорщини Петером Мадяром на полях саміту Європейського Союзу в Брюсселі. Сторони обговорили європейську інтеграцію України, двосторонню торгівлю та дипломатичні зусилля для завершення війни.

Зеленський подякував угорському прем'єру за відкриття двох переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС. За підсумками зустрічі лідери домовилися відновити співпрацю на різних рівнях та організувати взаємні візити.

Згодом Мадяр повідомив, що Угорщина готова дозволити транзит українського зерна до інших європейських країн за умови, що агропродукція не залишатиметься на угорському ринку. За його словами, Зеленський запропонував перевозити українську кукурудзу до Західної Європи в закритих та опломбованих залізничних вагонах. Угорський прем'єр запевнив, що за дотримання цієї умови Будапешт не перешкоджатиме перевезенням.