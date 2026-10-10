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Переговори в Майамі: США та Україна обговорили енергетику й гарантії безпеки

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Переговори в Майамі: США та Україна обговорили енергетику й гарантії безпеки
Джаред Кушнер і Стів Віткофф – представники президента США на переговорах щодо завершення війни в Україні
фото: Getty Images

Стів Віткофф назвав зустріч продуктивною та розповів, які питання сторони планують опрацьовувати далі

У Майамі представники США, України, НАТО та європейських інституцій обговорили можливі кроки для деескалації та завершення російсько-української війни до настання зими. Серед ключових тем були стійкість української енергосистеми, експорт зерна, гарантії безпеки та повоєнне відновлення держави. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис спеціального представника президента США Стіва Віткоффа.

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф повідомив, що в переговорах взяли участь представники Сполучених Штатів, України, країн E3 – Великої Британії, Франції та Німеччини, Європейської комісії й НАТО. Сторони обговорили можливі шляхи припинення ескалації та досягнення тривалого миру.

Окрему увагу приділили питанням, які потребують оперативних рішень напередодні зими. Йдеться про підготовку до холодного сезону, стійкість енергетичної системи України та експорт зерна. Також учасники розглянули гарантії безпеки для України й довгострокові домовленості, які мають посилити безпеку України та Європи й запобігти новим конфліктам.

«Обмін думками був продуктивним і допоміг визначити напрями для подальшого опрацювання напередодні наступного контакту Сполучених Штатів із Росією», – зазначив Віткофф.

За словами американського представника, переговори також стосувалися підтримки України після завершення бойових дій. Серед обговорених напрямів – відновлення країни, економічне зростання та її вступ до Європейського Союзу.

Віткофф наголосив, що учасники підтвердили прихильність дипломатичному врегулюванню. Водночас у його повідомленні не йдеться про досягнення конкретної угоди щодо припинення війни чи погодження дати її завершення. Окремі питання мають додатково опрацювати перед наступним контактом американської сторони з Росією.

Переговори в Майамі: США та Україна обговорили енергетику й гарантії безпеки фото 1
скрин: Special Envoy Steve Witkoff / X

Нагадаємо, напередодні переговорів у Майамі спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрілися з Дональдом Трампом. Як повідомляв «Главком», американські переговорники представили президенту проєкт мирного плану та отримали його вказівки перед зустріччю з українською делегацією.

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Теги: енергетика США Україна переговори Стів Віткофф Джаред Кушнер

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