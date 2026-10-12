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Прем’єр Канади зробив заяву про енергетичне перемир’я після розмов із Трампом і Зеленським

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Прем’єр Канади зробив заяву про енергетичне перемир’я після розмов із Трампом і Зеленським
Росія порушила перемир'я майже одразу післ яповідомлення про нього
фото: ДСНС

Марк Карні закликав Москву виконувати домовленість і наголосив на захисті цивільного населення

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні закликав Росію дотримуватися енергетичного перемир’я, про яке оголосив президент США Дональд Трамп. Перед цим канадський прем’єр провів телефонні розмови з американським президентом Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву політика. 

«Канада закликає Росію поважати цю угоду, а ми продовжуємо співпрацювати з нашими союзниками для встановлення справедливого та міцного миру в Україні та Європі», – написав Карні.

За словами прем’єра, під час розмов із Трампом і Зеленським сторони обговорили розвиток ситуації навколо енергетичного перемир’я та війну Росії проти України.

Карні наголосив, що припинення ударів по енергетичній інфраструктурі може допомогти знизити інтенсивність війни та захистити тисячі цивільних від небезпеки.

Варто нагадати, що 11 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що Росія та Україна нібито погодилися на енергетичне перемир’я, яке мало набути чинності негайно.

«Негайно набуває чинності енергетичне перемир’я у війні між Росією та Україною. Обидві сторони погодилися. Не порушуйте його!» – написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ підтримує ініціативу та готовий утриматися від ударів по російській енергетиці. Водночас Україна очікує на дзеркальні кроки з боку Росії та подробиці пропозиції від американської сторони.

Водночас повідомлення про згоду сторін на перемир’я ще не свідчить про його фактичне дотримання. Українська сторона очікує, що краъна-агресор підтвердить готовність виконувати домовленість конкретними діями.

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Теги: Марк Карні Канада перемир'я енергетика переговори війна росія США Україна

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