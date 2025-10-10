Головна Країна Суспільство
10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 10 жовтня 2025 року: що відзначають християни, професійні свята та важливі дати світу

10 жовтня в Україні святкують День працівників стандартизації та метрології. У світі відзначають Всесвітній день психічного здоров’я та Всесвітній день інклюзивності. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святих мучеників Євлампія та Євлампії.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 10 жовтня 2025 року.

Зміст

Свята в Україні

День працівників стандартизації та метрології України

10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Це професійне свято було встановлено указом президента України № 910/2002 від 8 жовтня 2002 року. Цей день присвячений вшануванню працівників, які займаються стандартизацією, метрологією та сертифікацією. Їхня робота є надзвичайно важливою для забезпечення точності вимірювань, відповідності продукції стандартам та захисту прав споживачів.

Метрологи, наприклад, перевіряють точність роботи різних приладів, таких як банкомати, медична техніка та побутові лічильники. Від їхньої роботи залежить не лише фінансовий добробут, але й життя людей.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день психічного здоров’я

10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Цей день відзначається щорічно за ініціативи Всесвітньої федерації психічного здоров'я та Всесвітньої організації охорони здоров'я з 1992 року. Мета свята – підвищити обізнаність щодо проблем психічного здоров'я та сприяти його збереженню, а також зменшити стигматизацію людей із психічними розладами.

Всесвітній день бездомних

10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Всесвітній день бездомних або Всесвітній день безпритульних щорічно відзначають 10 жовтня, починаючи з 2010 року. Основне завдання цього дня – привернути увагу громадськості до проблем осіб, які в силу різних соціально-побутових причин опинились без даху над головою. Ідея цього свята виникла під час онлайн-спілкування небайдужих людей з різних країн.

Актуальність проблеми бездомності підтверджується даними: станом на 2005 рік у світі було близько 100 мільйонів бездомних. Ці показники щороку зростають. Захід покликаний мобілізувати усіх небайдужих для допомоги людям, які опинились на вулиці.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих мучеників Євлампія та Євлампії

10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

10 жовтня православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Євлампія та Євлампії, брата і сестри, які жили в Нікомидії на початку IV століття за часів імператора Діоклетіана.

За переказами, Євлампій був схоплений за проповідь християнства і підданий жорстоким тортурам. Його сестра Євлампія, дізнавшись про муки брата, сама з'явилася до суду і публічно оголосила себе християнкою. За свою непохитну віру їх обох піддали ще більш тяжким мукам. В результаті Євлампія померла від ран, а Євлампія була обезголовлена. Їхня історія стала символом братерської любові, стійкості та вірності християнським переконанням.

Народні вірування та прикмети

У народі цей день часто називали «Євлампія» і вважали його межею між теплою осінню та приходом холодів.

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

  • Якщо білки активно роблять великі запаси на зиму – вона буде суворою і холодною.
  • Якщо вітер дме з півночі – очікуйте ранніх морозів. Вітер із півдня віщує тепло.
  • Народна традиція радить цього дня спалити старі та непотрібні речі, щоб символічно очистити простір від минулого і звільнити місце для нового.
  • Обов'язково пекли медове печиво – вважалося, що це приносило в дім достаток.

Історичні події

  • 732 рік – битва при Пуатьє;
  • 1666 рік – правобережні полковники вибирають Петра Дорошенка тимчасовим гетьманом Правобережної України;
  • 1858 рік – за підтримкою Сполучених Штатів починається організована озброєна боротьба за незалежність Куби від Іспанської імперії;
  • 1911 рік – у Китаї валять монархію, Сунь Ятсен проголошує республіку;
  • 1932 рік – У Запоріжжі запускають ДніпроГЕС;
  • 1933 рік – в універсамах США з'являється перший пральний порошок – Dreft;
  • 1940 рік – у Кракові створюють Революційний Провід ОУН на чолі зі Степаном Бандерою;
  • 1943 рік – Джордж Орвелл, англійський письменник, вперше вживає термін «Холодна війна» (есей «Ви і атомна бомба»);
  • 1963 рік – набуває чинності міжнародний Договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, космічному просторі та під водою;
  • 1964 рік – у Токіо починаються XVIII Олімпійські ігри;
  • 2022 рік – відбуваються масові вибухи по всій Україні, у багатьох областях немає електроенергії.

Іменини

День ангела святкують: Андрій, Антон, Василь, Кирило, Павло, Сергій, Степан, Євлампій, Євлампія.

Теги: традиції календар релігія свято свята

