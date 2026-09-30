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Популярні крупи дорожчають: як змінилися ціни у вересні

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Популярні крупи дорожчають: як змінилися ціни у вересні
У різних магазинах вартість однієї й тієї самої крупи може суттєво відрізнятися
фото: з відкритих джерел

Наприкінці вересня в Україні змінилися ціни на популярні крупи: гречка та рис подорожчали, а пшоно, навпаки, стало дешевшим

Середня ціна гречки у вересні зросла до 80,95 грн за кілограм, пропареного рису – до 61,37 грн, тоді як пшоно подешевшало до 56,20 грн за кілограм. Про це розповідає «Главком» із посиланням на дані «Мінфіну».

Як змінилася ціна гречки

Середня ціна кілограма гречки становить 80,95 грн. Водночас у супермаркетах її можна знайти дешевше.

Зокрема, в Auchan та Metro кілограм гречки коштує по 74,90 грн. У Novus ціна становить 74,99 грн, а в Megamarket – 99 грн.

Окремі упаковки крупи можуть коштувати дешевше залежно від ваги та виробника. Наприклад, у Metro гречка Fine Life швидкорозварювана, 800 г, продається за 71 грн.

Популярні крупи дорожчають: як змінилися ціни у вересні фото 1
скриншот сайту metro.zakaz.ua

 
Скільки коштує рис

На кінець вересня середня ціна довгого рису становить 67,66 грн за кілограм.

Пропарений довгий рис коштує в середньому 61,37 грн за кілограм, а круглий рис – 55,77 грн.

Таким чином, ціна рису залежить не лише від торговельної мережі, а й від його виду. У супермаркетах ціна рису відрізняється залежно від виду та торговельної мережі.

Довгий рис у Metro коштує 54,50 грн за кілограм, у Megamarket – 68,50 грн, а в Novus – 79,99 грн; довгий пропарений рис у Metro продають по 54 грн, в Auchan – по 60,10 грн, у Megamarket – по 70 грн; круглий рис в Auchan коштує 53,90 грн, у Metro – 54,90 грн, а в Megamarket – 58,50 грн.

У Megamarket пропарений довгозернистий рис «Саракара Продукт» коштує 67,50 грн за кілограм, а звичайний довгий рис – 68,50 грн за кілограм.

Популярні крупи дорожчають: як змінилися ціни у вересні фото 2
скриншот сайту megamarket.zakaz.ua

Скільки коштує пшоно та манка

Середня ціна кілограма пшона становить 56,20 грн. В Auchan його можна придбати за 46,90 грн, а в Megamarket – за 65,50 грн. 
В Auchan найдорожче пшоно з перевірених пропозицій коштує 110 грн за 800 г – це шліфоване пшоно «Сквирянка».

Популярні крупи дорожчають: як змінилися ціни у вересні фото 3
скриншот сайту auchan.zakaz.ua

Манка «Хуторок» у пакуванні 800 г у середньому коштує 41,50 грн. У Novus її продають за 37,99 грн, а в Megamarket – за 45 грн.

У Novus манка коштує від 20,99 грн за 800 г Marka Promo до 93,99 грн за 400 г органічної крупи «Екород».

Популярні крупи дорожчають: як змінилися ціни у вересні фото 4
скриншот сайту novus.zakaz.ua

Отже, ціни на крупи наприкінці вересня суттєво відрізняються залежно від виду продукту та торговельної мережі. Покупцям варто порівнювати ціни перед купівлею, оскільки вартість однієї й тієї самої крупи у магазинах може різнитися.

Нагадаємо, раніше «Главком» перевірив, скільки українцям доведеться витратити на базовий продуктовий кошик. У матеріалі йшлося про ціни на основні продукти харчування, зокрема хліб, молоко, яйця, масло, олію, цукор, овочі та м'ясо. Ціни на однакові товари помітно відрізняються залежно від торговельної мережі, тому вартість продуктового набору може суттєво різнитися навіть за однакового переліку покупок.

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Теги: Україна ціни продукти

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