Стало відомо місцезнаходження Навального

Адвоката до Навального пустять вранці

Російського опозиціонера Олексія Навального після затримання в аеропорту доставили у відділ поліції в Хімках під Москвою. Адвоката до нього пустять вранці.

Про це повідомив керівник регіональної мережі штабів Навального Леонід Волков в Telegram.

За його словами, адвоката ввечері не пустили до Навальному.

«Навальний у другому відділі поліції УВС р. Хімки. Адреса: Хімки, Проспект Миру, 23А. Адвоката не пускають; обіцяють в 9 ранку пустити», – написав Волков.

Раніше повідомлялося, що адвокат не знає, де утримують Навального.

Нагадаємо Федеральна служба виконання покарань РФ заявила, що Навальний залишиться під вартою, йому повинні обрати запобіжний захід.

Нагадаємо, російського опозиціонера Олексія Навального затримали відразу після прильоту з Німеччини під час паспортного контролю в аеропорту «Шереметьєво».

Майбутній радник з нацбезпеки при обраного президента США Джо Байдена Джейк Салліван заявив, що російський опозиціонер Олексій Навальний повинен бути негайно звільнений. Винних у його затриманні потрібно притягнути до відповідальності.