Стало відомо, який продукт у Росії може зникнути слідом за цукром

Банани із Еквадору не можуть доправити до Росії

Санкції заважають налагодити поставку бананів до країни-агресорки

Санкції, запроваджені через військову агресію Росії, заважають найбільшим постачальникам бананів із Еквадору забезпечити логістику поставок до Москви. Через що найближчим часом варто чекати дефіцит бананів на прилавках магазинів РФ. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначається, санкції проти Москви разом із заторами в європейських портах привели до того, що судноплавні компанії припинили поставки в Росію, залишивши фрукти гнити. Через перенасичення ринку, яке різко знизило ціни, багато фермерів залишають банани на полях – низькі ціни не покривають собівартості виробництва.

«У всьому світі країни та компанії, які залежали від Росії в закупівлі свого експорту, відчувають вплив Канади, де виробник літаків Bombardier Inc. нещодавно припинив продавати бізнес-джети в Росію, до Південної Африки з її експортерами вина та цитрусових. Але найбільше постраждали менші країни, такі як Еквадор, який присвятив великий відсоток свого обмеженого експорту Росії», – ідеться у статті.

Парагвай, який не має виходу до моря, семимільйонна країна в центрі Південної Америки, має таку ж проблему зі експортом своєї яловичини до Росії.

«Усе зупинено, логістика та платежі перервані. Приватні компанії ведуть переговори, і вони зараз шукають альтернативи у своїх країнах. Це абсолютно відчайдушна ситуація», – сказав Деніел Берт, генеральний менеджер Національної м’ясної палати Парагваю.

Нагадаємо, у Росії в результаті війни проти України виник дефіцит деяких продуктів харчування, особливою популярністю користується цукор.

Черги вишукуються в усіх магазинах, а знайти на полицях цукор стає складніше. Люди штовхаються та отримують всього два пакети в одні руки.

Раніше стало відомо, що дефолт близько: кредитний рейтинг Росії пробив дно.

Нагадаємо, агентство Fitch знизило рейтинги російських банків.

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