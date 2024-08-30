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Туреччина продовжує бути магнітом для туристів: що цьому сприяє

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Туреччина продовжує бути магнітом для туристів: що цьому сприяє
Стамбул залишається фаворитом серед туристів
фото із відкритих джерел

За перші шість місяців року Стамбул прийняв понад 8,5 млн іноземних туристів

Туреччина фіксує збільшення турпотоку, незважаючи на високі ціни. Так, лише Стамбул у першому півріччі відвідало понад 8,5 млн іноземних громадян. Місто з найбагатшою історією і безліччю пам'яток, що чудово збереглися, привертає увагу туристів з усіх куточків світу. Про це пише Anadolu Ajansı.

Рекордна кількість туристів – 7,333 млн – відвідала Туреччину в липні, незважаючи на високу інфляцію та ціни, що постійно зростають, згідно з даними Міністерства туризму країни. Це більше на 2,6%, порівняно з тим же місяцем минулого року.

У період із січня по липень країна прийняла близько 29 млн мандрівників, що на 8,27% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Найбільше приїжджих до Туреччини туристів було в липні з  Німеччини – 1,04 млн осіб, за ними йдуть громадяни країни-агресора Росії – 922,2 тис, на третьому місці – Велика Британія з 660,9 тис. туристів.

Причому 35% туристів припало на популярний курорт Анталія, тоді як 25% – на Стамбул, 10% вирушили до північно-західної прикордонної провінції Едірне, 9% – на курорт Мугла на заході Туреччини та 4% обрали Ізмір на узбережжі Егейського моря.

При цьому, як пишуть турецькі ЗМІ, економічні проблеми та інфляція не відлякують туристів, а навпаки стають стимулом, оскільки оплачують туристи послуги відповідно до курсу долара чи євро, який постійно зростає.

Тож для великої кількості європейців ціни продовжують залишатись не настільки високими. При цьому для самих громадян життя у Туреччині як і відпочинок, продовжують дорожчати через інфляцію. 

Економічна ситуація у Туреччині

Так, центральний банк Туреччини поновив фінансові прогнози на кінець 2024 року.

Очікується, що інфляція сягне 43,31%, що вище за попередній прогноз у 42,95%. Прогноз щодо курсу долара на кінець року був трохи знижений з 37,36 турецьких лір до 37,27 турецьких лір, проте очікується, що через 12 місяців курс долара зросте до 42,03 турецьких лір. Прогноз дефіциту поточного рахунку на кінець року також було переглянуто у бік зниження до $25,5 мільярда.

Тим часом, Інститут статистики Туреччини опублікував дані, що в Туреччині за липень 2024 року було продано 127 088 об'єктів нерухомості, що на 16% більше, ніж в аналогічному місяці минулого 2023 року.

До слова, турецькі 5-зіркові готелі вперше за 10 років мусили піти на непопулярний крок. Як заявив президент Асоціації туристичних готельєрів та операторів Чешме Якуп Демір, їм довелося «оновити ціни», тобто вперше знизити ціни у високий сезон за останні 10 років

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Теги: Туреччина інфляція курс валют економіка Стамбул туризм президент місто

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