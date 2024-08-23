Єрмак розповів, що переконало Моді приїхати в Україну

Моді здійснив перший в історії двосторонніх відносин візит глави індійського уряду до України

Офіційною метою візиту Моді в Україну було «зміцнення економічних зв'язків між країнами»

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді ухвалив рішення відвідати Україну після того, як Російська Федерація вдарила по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві. Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в ефірі телемарафону.

Зокрема, Моді приїхав з візитом до Москви у день обстрілу російськими окупантами столичної лікарні. Причиною візиту прем’єра як повідомлялося було нібито якнайшвидше звільнення індійців з російської армії.

Зокрема, на візит індійського прем’єра до РФ бурхливо відреагував президент України Володимир Зеленський. «Це величезне розчарування та нищівний удар по мирних зусиллях – бачити, як лідер найбільшої демократії світу обіймається з найкривавішим злочинцем у світі в Москві в такий день», – зазначав Зеленський.

Відразу після цього глава Офісу президента провів телефонну розмову з радником з нацбезпеки Індії.

«Я відверто та відкрито йому розповів, що відбулося, що це була спланована атака проти нашого «Охматдиту», що це теракт, а Росія - держава-агресор, і що Зеленський правильно зробив, що надіслав цей меседж», – розповів він.

За словами Єрмака, саме після цієї розмови, через 24 години Україна отримала повідомлення про те, що Моді визначився з датою візиту. Після того почалася командна робота для підготовки візиту.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Нарендра Моді приїхав до України. Як повідомлялося, офіційною метою візиту є «зміцнення економічних зв'язків між країнами», однак раніше сам Моді заявив, що висловить президенту Зеленському власне бачення досягнення миру у війні Росії проти України.

Візит прем'єр-міністра Моді до Києва відбувся майже через шість тижнів після його гучної поїздки до Москви, яка викликала критику з боку США та деяких їхніх західних союзників.

Зазначимо, що це перший в історії двосторонніх відносин візит глави індійського уряду до України. Відповідно Моді вперше в Києві з початку повномасштабної російсько-української війни. Крім того, його прибуття до Києва збігається з Днем державного прапора України – у переддень Дня незалежності України.

До приїзду в Київ він провів переговори у Польщі. При тому, що попередній візит премʼєра Індії до Польщі відбувся 45 років тому. В Україні, за інформацією Bloomberg, візит керівника індійського уряду до Києва буде коротким. Мова йде всього про декілька годин через безпекову ситуацію.

Раніше лідери двох держав вшанували пам’ять дітей, життя яких забрала російська агресія.

До слова, зустріч президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді тривала майже три години.