Вперше за 10 років: готелі Туреччини пішли на непопулярний крок у розпал сезону

Конкуренція з боку сусідньої Греції змушує турецькі готелі опускати ціни у пік туристичного сезону

Турецькі 5-зіркові готелі вперше за 10 років мусили піти на непопулярний крок. Як заявив президент Асоціації туристичних готельєрів та операторів Чешме Якуп Демір, їм довелося «оновити ціни», тобто вперше знизити ціни у високий сезон за останні 10 років. Про це пише Turizm Güncel.

Нагадаємо, що готельєри пояснювали, як вони змушені задирати ціни через постійну зміну обмінних курсів та зростання витрат. Але таким чином вони так швидко втрачали свою конкурентну перевагу, що їм знову довелося піти на зниження.

«Поточні ціни майже впали до минулорічних цін. Особливо 5-зіркові готелі вимушено оновлюють свої ціни. Внутрішні туристи знову почали планувати відпочинок», – описав ситуацію турецький експерт.

І, схоже, якогось ефекту досягнуто. У серпні заповнюваність готелів перевищила 80% – не ідеально, але краще, ніж було. Проте Демір знову поскаржився, що турецькі готельєри не можуть конкурувати з грецькими островами через постійну зміну обмінного курсу і нестабільність. Демір додав: «На жаль, нестабільні ціни в Туреччині зменшили конкуренцію. Ціни більш стабільні на грецькому ринку».

Нагадаємо, що турецькі готельєри продовжують скаржитися: у туристів все менше грошей, а ціни на все необхідне все непередбачуваніші. За їхніми словами, ситуація в туризмі настільки кепська, що туристичний сезон цього року можуть закрити раніше. Принаймні саме з такою заявою у турецькій пресі виступив власник готелю з Фетхіє: «У туристів, що приїжджають, обмежений бюджет. З цієї причини торговці не можуть досягти достатнього обсягу продажів. Ми вкрай занепокоєні, чи сезон не закінчиться раніше цього року».

Нагадаємо, представники турецької індустрії туризму знову пропонують переглянути популярний серед іноземців формат «все включено» (all inclusive) у готелях. На їхню думку, слід змінити варіанти вибору окремих послуг, наприклад, відмовитись від надання алкоголю за такою схемою.Наполягання виключно на цій системі може призвести до того, що в майбутньому турецький готельний бізнес зіштовхнеться з новими проблемами. Тож, за словами готельєрів, у результаті система «все включено» більше не повинна сприйматися як єдина і безальтернативна для туристів у Туреччині.