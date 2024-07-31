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Туристи у Греції можуть отримати штраф за взуття і каміння: подробиці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Туристи у Греції можуть отримати штраф за взуття і каміння: подробиці
Греція щороку приймає рекордну кількість туристів
фото із відкритих джерел

Туристи можуть отримати величезні штрафи за неправильне взуття під час відвідування популярних пам’яток у Греції

Туристам, які вирушають до сонячної Греції, слід остерігатися місцевих законів, які можуть призвести до чималих штрафів. Про це  нагадує видання Express.

Прагнучи зберегти свої ландшафти та культурні скарби, Греція з часом запровадила суворі правила. Так, у Греції під час відвідування таких відомих пам’яток, як Акрополь, Парфенон чи будь-якого іншого історичного місця, заборонено носити туфлі на високих підборах.

«Туристам загрожує штраф до 771 фунта стерлінгів (40,6 тис. грн), якщо виявиться, що вони порушують суворі закони, запроваджені для захисту ландшафту та спадщини», – йдеться у публікації. Це правило було введено в дію в 2009 році через побоювання, що підбори можуть подряпати і пошкодити стародавні камені. 

А от видання The Sun нагадує інші рекомендації та заборони від грецької влади. Офіційний путівник по Афінах також закликає туристів не одягати шорти або короткі топи під час відвідування церков або монастирів, додаючи: «якщо ви хочете носити шорти, прибережіть їх для пляжу».

Натомість туристи повинні носити одяг, який закриває плечі та ноги. Довгі спідниці прийнятні для жінок, але шорти не прийнятні для чоловіків. Їжа та напої також заборонені в багатьох старовинних місцях. Ще у 2008 році повідомлялося, що бригади технічного обслуговування вилучили 27 кілограмів жувальної гумки з-під сидінь в Одеоні в Афінах.

Відвідувачі, які вирішать втекти з камінчиком після дня, проведеного на березі моря, також можуть отримати серйозний штраф у розмірі від 1000 євро. Натомість туристам рекомендується повернути обрану гальку перед тим, як залишити пляж або грецький острів.

Нагадаємо, аномальна спека в Греції призвела до спалаху нового виду коронавірусу. Тих, хто збирається на літні канікули, влада Греції попереджає про випадки Covid, пов’язані з новим варіантом хвороби FLiRT. Симптоми варіантів FLiRT загалом аналогічні симптомам більш ранніх штамів Covid-19: лихоманка, кашель, втома, втрата смаку та нюху, біль у горлі, болі в м'язах, задишка, головний біль і нежить.

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Теги: Греція штраф канікули влада правила туризм відпочинок відпустка

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